تراند الفن: “كلمة حلوة” لشذى حسون ومحمد قماح تحقق مليون مشاهدة على “يوتيوب”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 08:14 مساءً - أدمن ‏34 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 6 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: حققت أغنية المطربة العراقية شذى حسون والفنان محمد قماح “كلمة حلوة” مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”. أغنية “كلمة حلوة” من كلمات: رمضان أبو زيد، وألحان وتوزيع: محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف، وجيتارات جاليليو، إخراج زوبيان وتوزيع شركة “شبكة ميوزيك”. كان المطرب والملحن محمد قماح قد تعاون مع النجم حمادة هلال مؤخرا فى أغنية بعنوان “أم أحمد”، من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، والتى تم طرحها على يوتيوب وحققت نجاحا جيدا. كما طرح “قماح” أغنيته الجديدة “قُبلة حياة”، عبر موقع “اليوتيوب”، والتي تجمعه بالفنان محمد قماح، 1 أغسطس الجاري.

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