تراند الفن: فوتشي يدعو إلى تطعيم المعلمين ضد كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 08:14 مساءً - أدمن ‏22 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة

واشنطن – (د ب أ) قال أنتوني فوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إن يتعين على حكومات الولايات والحكومات المحلية أن تطالب المعلمين بالحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، الأمر الذي يؤكد “خطورة الوضع” الخاص بتفشي الفيروس. وتقوم المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بتوزيع الأسرّة لمرضى كوفيد والبحث عن الأطباء والممرضات في ظل تفشي السلالة المتحورة دلتا من الساحل الشرقي وحتى الساحل الغربي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

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