تراند الفن: أبرزها جوزة الطيب.. 8 أطعمة صحية لا تفرط في تناولها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 08:14 مساءً - كتبت-شيماء مرسي

هناك العديد من الأطعمة الصحية والمفيدة عند تناولها باعتدال، ولكنها تكون ضارة جدًا إذا تناولتها بكميات كبيرة.

إليك 8 أطعمة صحية بشكل لا يصدق يمكن أن تؤذيك إذا تناولت الكثير منها، وفق ما أورد موقع “healthline”.

1- أوميجا 3 وزيوت السمك:

الأحماض الدهنية أوميجا 3 ضرورية لصحة جيدة، ومع ذلك، فإن زيادة أوميجا 3 قد يكون لها آثار مميعة للدم، ويحتوي زيت السمك أيضًا على نسبة عالية جدًا من فيتامين أ، والذي يمكن أن يكون خطيرًا بكميات كبيرة.

2- التونة المعلبة والطازجة:

التونة هي سمكة دهنية تعتبر عادة صحية للغاية، كما إنها مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية وغنية بالبروتين، ومع ذلك، قد تحتوي التونة أيضًا على مستويات عالية من الملوثات البيئية التي تسمى ميثيل الزئبق، ويعتبر ميثيل الزئبق سمًا عصبيًا قد يتسبب في العديد من الآثار الصحية الضارة، وتشمل هذه الآثار الجانبية في تأخر النمو لدى الأطفال، ومشاكل في الرؤية، وقلة التنسيق وضعف السمع والكلام.

3- القرفة:

القرفة غنية بمضادات الأكسدة وترتبط بالعديد من الفوائد الصحية، ومع ذلك، فهي تحتوي أيضًا على الكومارين، والذي قد يكون ضارًا عند تناوله بجرعات كبيرة.

4- جوزة الطيب:

تستخدم جوزة الطيب لتحسين تذوق العديد من الأطعمة، وعند تناولها بجرعات منخفضة، لا يؤثر هذا على الصحة، ومع ذلك، تحتوي جوزة الطيب على مادة الميريستسين، والتي يمكن أن تسبب التسمم بجرعات كبيرة.

5- القهوة:

تم ربط القهوة بالعديد من الفوائد الصحية، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول الكافيين قد يسبب آثارًا ضارة لدى بعض الأشخاص.

6- الكبدة:

تحتوي الكبدة على العديد من العناصر الغذائية الأساسية، ومع ذلك، فهي غنية جدًا بفيتامين أ والنحاس، مما قد يسبب مشاكل عند تناولها بكميات زائدة.

7- الخضروات الصليبية:

الخضروات الصليبية صحية ومغذية، ومع ذلك، فهي تحتوي على الثيوسيانات، التي يمكن أن تمنع امتصاص اليود، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية عدم تناول كميات كبيرة جدًا من هذه الخضروات.

8- الجوز البرازيلي:

المكسرات البرازيلية تحتوي على عنصر السيلينيوم، وهو عنصر أساسي، ومع ذلك، فإن السيلينيوم سام عند تناوله بكميات كبيرة، لذلك، يجب تناول القليل من المكسرات البرازيلية كل يوم.