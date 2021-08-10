تراند الفن: تويوتا تطلق نسخة GR سبورت من سيارتها “فورتشنر” العائلية.. صور

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 08:14 مساءً - كتب – محمد جمال:

كشفت شركة تويوتا اليابانية عملاق صناعة السيارات اليابانية، عن نسختها الـ GR من أيقونتها “فورتشنر” الـ SUV التي جاءت بتحديثات جمالية خارجية من الناحية التصميمية.

وكانت شركة تويوتا، أكدت منذ أشهر عزمها إطلاق إصدارات “GR” رياضية لجميع موديلاتها، وخاصة لأيقونتها فورتشنر التي انطلق جيلها الحالي منذ نحو ستة أعوام.

وتهدف الشركة اليابانية من خلال هذا الطرح، تقديم إصدارات رياضية لجميع موديلات الـSUV العائلية والهاتشباك والسيدان والميني فان للعلامة على مدار الأعوام القادمة.

ومن المقرر أن يقدم بعضها بتحديثات جمالية فقط لإصدارات “جي آر سبورت”، وبعضها بتحديثات ميكانيكية إضافية للأداء لإصدارات “جي آر” و”GRMN”.

النسخة التي حصلت عليها فورتشنر هي “جي آر سبورت”، حازت على تحديثات جمالية جريئة للخارجية وبعض اللمسات الجديدة في الداخلية دون تغيير المواصفات الميكانيكية.

وتتوفر النسخة الجديدة بمحرك بنزين 4 سلندر 2.7 لتر بقوة 161 حصان وعزم 242 نيوتن متر وناقل أوتوماتيك من 6 سرعات، بالإضافة لمحرك ديزل 2.4 لتر تيربو بقوة 147 حصان وعزم 400 نيوتن متر.

هذا ومن المتوقع أن تحصل فورتشنر على إصدارات “جي آر” أخرى بتحديثات ميكانيكية للأداء في العامين القادمين.

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