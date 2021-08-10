تراند الفن: حرائق الغابات تتسبب بانفجار ألغام في جبال القصرين التونسية

وكالات

اندلعت حرائق في غابات محافظة القصرين في تونس اليوم الثلاثاء، وتسببت في انفجار ألغامًا في جبل مغلية وجبل سمامة.

وذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية، الثلاثاء، أن الحرائق تسببت في انفجار 22 لغمًا على الأقل في القصرين،

وكانت وكالة تونس للأنباء، ذكرت في وقت سابق من الثلاثاء، أن سلسلة الحرائق التي طالت محافظة القصرين شملت كل من المنطقة العسكرية المغلقة بجبل سمامة وغابة القليع في عمادة الحماد بمعتمدية تالة وتسببت في إتلاف مئات الهكتارات من الغطاء النباتي.