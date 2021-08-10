تراند الفن: “شورت روبي ولفظ لوسي وتي شيرت الهضبة” .. حرب حفلات الساحل تشتعل‎‎

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 07:13 مساءً - كتب-مصطفى حمزة:

بعد غياب عامين شهد الساحل الشمالي عودة الحفلات الغنائية في موسم الصيف الحالي، ومع تنوعها بين الخاصة والجماهيرية، أثارت بعضها الجدل وفي مقدمتها حفل الفنانة روبي، وحاصرت أخرى الاتهامات بسبب “لفظ خارج”، في حين فاجأ الفنان عمرو دياب الجميع بإقامة أكثر من حفل.

وحسب تأكيد مصدر من فرقة الفنان عمرو دياب في تصريح لـ”مصراوي”، قدم الهضبة 3 حفلات بداية من شهر يوليو الماضي، منها الحفل الذي ظهر به وهو يرتدي تيشيرت من خط الأزياء الخاص به، وذلك بالتنسيق مع شركة “دي ميديا”، بالإضافة إلى حفله المقبل المقام يوم 13 أغسطس في مدينة العلمين الجديدة.

شروط روبي

وأثارت الفنانة روبي جدل واسع عقب نشرها عبر صفحاتها في مواقع التواصل، شروط الحفل الذي أقامته يوم 16 يوليو، في CLUB TWENTY ONE بالساحل الشمالي.

وكانت الشروط كالتالي: “الحد الأدني لدخول الحفل 25 عاما.. للثنائيات فقط (كابلز).. لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية”.

كما جاء في شروط حضور الحفل: “يسمح بارتداء التربون.. لا يسمح باستخدام العنف.. يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء”.

سيلينا ميخائيل “منظمة الحفل” في تصريح خاص لـ”مصراوي”، قالت :”أغلب المثار حول الحفل من وحي الخيال وتأليف، وبالنسبة لشرط العمر وهو 25 عام، أوضح أن ذلك وفقا لتعليمات وزارة السياحة، لابد أن يكون السن قانونيا، لأن المكان يقدم خمور”.

وأضافت: “فيما يخص شرط حضور الكابلز، ما الغلط في ذلك، مع العلم إنه معمول به في أماكن عديدة وليس جديد، لن نسمح بدخول شباب منفردين علشان محدش يضايق حد، وأؤكد هنا أننا قلنا ممنوع الهوت شورت الساخن المثير، ولم نمنع الدخول بالشورت بشكل عام، وهذا أيضا من بين التعليمات”.

سيلينا تابعت : “لا توجد لدينا أي مشكلة في حضور المحجبات، ولم يصدر عنا أي إشارة للمنع المحجبة من الحضور، وبالنسبة لسعر التذكرة، هو بين 1000 و1200جنيه، والترابيزة تضم 20 فرد، وغير صحيح إن سعر التذكرة الواحدة 20 ألف جنيها”.

لوسي

على الرغم من غيابها عن الساحة الفنية، إلا أن الفنانة لوسي، كانت بطلة أشهر أزمات حفلات الساحل، وذلك بعد ساعات من نشر الفيديو الذي ظهرت به وهي تردد “لفظا خارجا” أثناء الغناء والرقص في ملهى ليلي بالساحل الشمالي.

وكانت البداية مع نشر الصفحة الخاصة بالملهى في موقع فيسبوك ، الفيديو المثير للجدل، وتوالت بعدها تعليقات الهجوم على الفنانة لوسي، إذ جاءت التعليقات كالتالي :”ده اللي اسمه جنان ، وقلة قيمة على كبر”، و”عادي كده ؟!”، و”دي لوسي معقول؟”.

وكتب أخر: “إيه دي مطربة آخر الزمان”.

وفي أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية، تحدث المستشار علاء عامر “مستشار نقابة المهن الموسيقية” في تصريح لـ”مصراوي”، وقال :”حتى الآن لم تصلنا شكوى رسمية بخصوص ماحدث من الفنانة، وفي حالة وصول الفيديو مصحوبا بالشكوى يتم الحديث عن الإجراء القانوني”.

ومن جانبه رفض نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي التعقيب على ما حدث، مشيرا في تعليق مقتضب أن الأمر يخص نقابة المهن الموسيقية.

ومع تزايد حالة الجدل طلب نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، مشاهدة الفيديو الخاص بالواقعة، وبحث الواقعة قبل إتخاذ أي إجراء تجاه الفنانة لوسي.

الفنانة لوسي من جهتها في تصريحات صحفية علقت على ماحدث، وأكدت عدم تقديمها أي لفظ خارج بالحفل ، موضحة أنها كانت تغني على المسرح، وتقول “أحلى أحلى أحلى ناس” ولكن الميكروفون، كان به عيب فني قطع الصوت في بعض الكلمات، ولهذا فهم البعض الموضوع بشكل خاطئ”.

سارة والشرنوبي

ومن ساحات القضاء إلى الساحل انتقل النزاع بين الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ، إذ قامت المنتجة عبر صفحتها في موقع فيسبوك بالإعلان عن قيام نقابة المهن الموسيقية بإلغاء تصاريح الحفل الذي كان من المقرر أن يحييه الفنان محمد الشرنوبي يوم 21 يوليو ، وذلك قبل ساعات من موعد تقديمه في أحد الملاهي الليلية بالساحل الشمالي.

ومن جهته قام الفنان محمد الشرنوبي عبر صفحته في موقع “إنستجرام” بالتأكيد على حصوله على تصريح من النقابة، وسداده الرسم النسبي، مؤكدا أن “الشوشرة” التي حدثت قبل ساعات، كانت السبب في اتفاقه على تأجيل موعد إحياء الحفل.

عفروتو عاريا

مشاركة مغني الراب أحمد عفروتو في الحفل الذي أقيم في مدينة العلمين يوم 30 يوليو، وضعت نقابة المهن الموسيقية في حرج بالغ.

مصدر في نقابة المهن الموسيقية في تصريح لـ”مصراوي” علق على ماحدث، وقال : “هو ليس عضوا في النقابة، ولم يتم منحه تصريح بالغناء، وتقدمت النقابة ضده ببلاغ إلى شرطة السياحة عقب ظهوره عاريا بالمخالفة للقوانين”.

عودة حميد

تحت عنوان “تسعيناتي” شارك الفنان حميد الشاعري بعد غياب طويل بمشاركة الفنان هشام عباس، في حفل جماهيري الحفل أقيم في الساحل الشمالي.

وافتتح حميد الحفل بأغنية “جلجلي” وسط عاصفة من هتافات الجمهور، وبعدها وجه تحية لهم ثم واصل فقرته بالعديد من أغانيه، منها “من عيونك”، “يا أم الفستان”، “روح السمارة” و”على مين” و”ويا أم العيون السودة”.

وحرص الشاعري في ختام فقرته علي تقديم الفنان هشام عباس للجمهور وشاركه تقديم أغنية “من عيونك” .

واستمرت فقرة هشام حتى طلوع شمس صباح اليوم التالي، مقدما أغاني “يتربى في عزو”، “كده رضا”، “ساعة لقلبك يا جميل”. وكان الحفل من تنظيم المنتج وليد منصور.