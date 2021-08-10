تراند الفن: البنتاجون: مصر تلعب دورًا بناءً في عدة ملفات بالشرق الأوسط

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 07:13 مساءً - أدمن ‏20 دقيقة مضت عرب وعالم 9 زيارة

وكالات أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” الثلاثاء، أن مصر تلعب دورًا بناءً في ملفات سد النهضة وليبيا وغزة والأمن البحري، حسبما ذكرت “العين” الإخبارية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، خلال إفادة لنائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الإقليمي ميرا ريسنيك ونائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن القيادة المصرية أثبتت فعالية دورها وشراكتها معنا من خلال ترتيب وقف إطلاق النار في غزة أثناء جولة التصعيد الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة وأشارت إلى أن مصر شريك مهم للولايات المتحدة وسنواصل العمل معها لتعزيز مصالحنا المشتركة المتعلقة بالأمن البحري وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب.

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