تراند الفن: كسروا جمجمته.. النيابة تستدعي شهود العيان في “مقتل طالب عين شمس”

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 07:13 مساءً - أدمن 44 دقيقة مضت حوادث وقضايا 13 زيارة
كتب- محمود سعيد:
استدعت نيابة عين شمس عددًا من شهود العيان لسماع أقوالهم في واقعة مقتل طالب على يد عدد من الأشخاص في عين شمس.
وكشفت التحقيقات الأولية أن “محمد. ا” والد المجني عليه مروان، 19 سنة، كان شريكًا لعائلة أخرى لبناء عقار في عين شمس، وبعد انتهاء البناء طلب منهم استلام وحداته المتفق عليها، لكن المتهمين رفضوا ثم اعتدوا عليه بالضرب بالسلاح الأبيض ثم تدخل الأهالي لفض المشاجرة، وحُرر محضر بقسم عين شمس.
وأضافت أن المجني عليه (طالب) علم بمشاجرة والده مع المتهمين، فهرول إلى محل الواقعة للدفاع عن والده فلم يجده، فاعتدى عليه المتهمون بالضرب بـ”الشوم” حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وتبين من مناظرة جثة المجني عليه إصابته بكسور متفرقة بالجسد وكسر بالجمجمة وطعنة نافذة في البطن أودت بحياته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.