تراند الفن: “عمليات تجميل كتير أوي”.. أيتن عامر تكشف عن صورة لها في الطفولة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 07:13 مساءً - أدمن ‏32 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 10 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: كشفت الفنانة أيتن عامر عن صورة لها في مرحلة الطفولة. ونشرت “أيتن” الصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت: “عمليات تجميل كتير أوي”. وانهالت التعليقات من النجوم، حيث كتبت الفنانة أروى جودة: “يا خلاصو”، فيما علقت سلمى أبو ضيف: “جمال طبيعي، وكتبت الفنانة وفاء عامر :”القمر”. وشاركت أيتن عامر في موسم دراما رمضان 2021، بمسلسل “وكل ما نفترق” مع النجوم: ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز، هند عبد الحليم وغيرهم، عن قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إخراج كريم العدل، وإنتاج طارق الجنايني.



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