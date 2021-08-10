تراند الفن: بعد طرح موديل 2022.. هل تهدد “كيا جراند سيراتو” هذه السيارات بمصر؟

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 07:13 مساءً - كتب – محمد جمال:

أعلنت شركة “EIT” العالمية للتجارة والتوكيلات، وكلاء علامة كيا الكورية الجنوبية في مصر، عن أسعار موديل 2022 من أيقونتها جراند سيراتو سيدان العائلية الجديدة.

وطبقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية، يضاف إلى عائلة جراند سيراتو فئة جديدة هي LX-FO؛ كما يقدم موديل 2022 بزيادات سعرية تتراوح بين 10.000 وحتى 35.000 جنيه مقارنة بأسعار موديل 2021.

تتوفر كيا جراند سيراتو الجديدة بـ5 فئات من التجهيزات وتبدأ أسعارها من 319.900 جنيه لفئة LX القياسية، و329.900 جنيه للفئة LX-FO الثانية، و359.900 جنيه للفئة EX الثالثة.

أما الفئة High-Line الرابعة من جراند سيراتو الجديدة تباع بـ 374.900 جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة TOP-Line الخامسة كاملة التجهيزات 414.900 جنيه.

تعتمد كيا جراند سيراتو الجديدة على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر يولد 130 حصان، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات بنظام الجر الأمامي.

ويتوقع مراقبون أن تكون هناك منافسة قوية بين جراند سيراتو موديل 2022 وعدد من السيارات التي تندرج معها بنفس الشريحة السعرية وخاصة التي تنتمي لفئة السيارات السيدان العائلية.

ويمكن من خلال التالي التعرف على أبرز منافسي جراند سيراتو موديل 2022:

تويوتا كورولا

تقدم تويوتا إيجيبت الأيقونة “كورولا” في جيلها الثاني عشر الجديد كليًا بثمان فئات من التجهيزات وخيارين من نواقل الحركة يدوي وأوتوماتيك؛ فضلًا عن إتاحة النسخة الهجينة بخيارين من التجهيزات.

تعتمد سيارة تويوتا كورولا على سواعد محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وآخر أوتوماتيك بتقنية CTV.

أما تويوتا اليابانية كورولا “الهجينة” تعتمد على سواعد محرك بنزين رباعي السلندرات سعة 1.8 لتر بالإضافة إلى محركين كهربائيين بقوة إجمالية 121 حصان وينقل حركتهم للمحاور ناقل حركة CVT أوتوماتيك.

تتوفر كورولا في السوق المحلي بسعر يبدأ من 320.000 جنيه للفئة الأولى، و تصل إلى 445.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

شيفرولية ماليبو

تعمل ماليبو بمحرك توربيني من 4 اسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 160 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتتمكن من الانطلاق بسرعة 100 كيلومتر/س من الثبات خلال 9.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 215 كيلومتر /س، وتستهلك 6.1لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وتقدم ماليبو 2020 في السوق المحلي بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 379.990 جنيه للفئة القياسية و 434.990 جنيه للفئة الثانية و الأعلى تجهيزًا.

هيونداي إلنترا CN7

تتوفر هيونداي إلنترا CN7 موديل 2021 في مصر بسبع فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 318.000 للفئة الأولى SMART، أما الفئة الثانية SMART SAFETY جاءت بسعر 328.000 جنيه، وفئة SMART FUN تقدم بسعر 340.000 جنيه.

وجاءت فئة SMART PLUS بسعر 366.000 جنيه، وفئة MODERN بسعر 391.000، فيما سعرت فئة ADVANCED بقيمة 428.000 جنيه.

وحددت جي بي أوتو أسعار فئة ADVANCED “WHITE PACK” نحو 433.000 جنيه، فيما جاءت فئة PREMIUM بسعر 488.000 جنيه، وجاءت PREMIUM “WHITE PACK” بسعر 483.000 جنيه.

تعتمد هيونداي النترا CN7 الجديدة كليًا على محرك سعته 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 126 حصان، وأقصى عزم دوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

تتوفر بسيارة النترا CN7 العديد من مواصفات الأمان والسلامة تتدرج في فئاتها، وتضم الفئة الأعلى منها العديد منها مثل وجود فرامل مضادة للانغلاق ABS، توزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام الإتزان الإلكتروني ESP، برنامج التوازن عند المرتفعات HAC.

إم جي 6

تعمل السيارة MG-6 السيدان موديل 2021 بمحرك توربيني سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، بقوة 169 حصان، وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوانٍ.

تقدم MG- 6 بأربع فئات مختلفة التجهيزات والكماليات بأسعار رسمية تبدأ من 292.990 جنيه للفئة القياسية، و 307.990 جنيه للفئة الثانية و 322.990 جنيه للفئة الثالثة، فيما يبلغ سعر الفئة الرابعة الأعلى تجهيزا 327.990 جنيه.

أوبل أسترا

تقدم السيارة أوبل استرا موديل 2021 في السوق المحلي بمحرك تربو رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 140 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وبفضل محركها تتمكن “أسترا” الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 207 كيلو مترات في الساعة، وتستهلك في المتوسط 6.2 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر.

وتتوفر أسترا بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي يبلغ 319.990 جنيه.

سكودا أوكتافيا

تتوفر سكودا أوكتافيا موديل 2021 لعملاء السوق المحلي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان ميكانيكي ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتقدم أوكتافيا فى السوق المحلى بأربع فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 415.000 جنيه للفئة القياسية و 475.000 جنيه للفئة الثانية و 500.000 جنيه للفئة الثالثة، و 600.000 جنيه للفئة الرابعة والأعلى تجهيزًا.

رينو ميجان

تتوفر رينو ميجان موديل 2021 في السوق المصري بثلاث فئات من التجهيزات، وتعتمد على سواعد محرك سحب طبيعي رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 115 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

تقدم ميجان 2021 بأسعار رسمية تبدأ من 279.000 للفئة القياسية، و 329.000 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة بـ 348.000 جنيه، و الفئة الرابعة والأعلى تجهيزًا تباع بـ 389.000 جنيه.

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