نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات القرآن الكريم علي النايل سات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب عدد كبير من الأشخاص في كافة الدول العربية والمسلمين في كافة الدول. من الحصول على تحديث كافة القنوات القرآنية وتنزيل تردد قنوات القرآن الكريم علي النايل سات. فهي من القنوات التي يحتاجها الجميع لتشغيل التلفزيون عليها والاستمتاع الى القران الكريم بأصوات كافة المشايخ على التلفزيون. وفي هذا الموضوع سوف نعرض لكم تردد أشهر قنوات القرآن الكريم المتوفرة على النايل سات.

تردد قنوات القرآن الكريم علي النايل سات 2021

هناك مجموعة كبيرة ورائعة من أفضل قنوات القران الكريم التي يمكنك تنزيلها على النايل سات. والاستمتاع الى القران الكريم بالكامل بأصوات مختلفة. والاستمتاع الي الشيخ المفضل إليك فهي تحتوي علي مجموعة كبيرة من أفضل الشيوخ مثل الشيخ عبد الباسط والعفاسي. والكثير من المشايخ الأخرى.

ولا تقتصر هذة القنوات على ذلك فقط بل تقدم الكثير من الأمور الهامة المتعلقة بالدين الإسلامي مثل الأحاديث الشريفة وتفسيرها. وعرض الكثير من المعلومات الهامة المتعلقة بالدين الاسلامي. لذلك تعد هذه القنوات من أشهر وأهم القنوات الدينية التي ننصح الجميل بتنزيلها على التلفزيون.

تردد قنوات المجد للقران الكريم 2021

التردد: 12054.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة العفاسي 2021

قناة العفاسي واحدة من أشهر القنوات الدينية التي أطلقت منذ سنوات طويلة. والتي تقوم باذاعة القران الكريم بشكل مستمر وايضا بعض الأحاديث الشريفة وتفسيرها.

التردد: 10727 – 10977.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة السعودية قرآن 2021

يبحث الكثير عن تردد قناة السعودية قرآن فهي قناة مميزة للغاية ومن القنوات التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة في إذاعة القرآن الكريم. وهي قناة سعودية الأصل أسسها الملك عبدالله بن عبد العزيز ويتم البث في القناة من مدينة مكة المكرمة.

التردد: 12149.

الأستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

تردد قناة أهل القرآن الجديد 2021

قناة أهل القرآن الفضائية واحدة من ضمن القنوات المميزة التي تقوم باذاعة القران الكريم كامل بشكل يومي على مدار اليوم. وتضم مجموعة من المشايخ ذات الاصوات الرائعة التي يبحث سماعها الكثير.