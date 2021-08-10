تراند الفن: لطيفة تكشف موعد طرح أغنية “الأستاذ”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 06:12 مساءً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة

كتب- عبد الفتاح العجمي شوقت النجمة التونسية لطيفة، جمهورها، لأحدث أعمالها الغنائية “الأستاذ”، وكشفت موعد طرحها. وكتبت لطيفة، عبر حسابها بموقع “تويتر”: “استنوا أغنيتي الجديدة (الأستاذ) بكره الساعة ٦ مساءً بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية على اليوتيوب”. وطرحت لطيفة منذ أيام، أغنية وطنية بعنوان “يحيا الشعب”، دعما لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بعد إقالة الحكومة وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه. “يحيا الشعب” من كلمات وألحان أسامة فرحات.

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