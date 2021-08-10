تراند الفن: شل مصر تعلن الفائز بالنسخة المحلية لمسابقة “تخيل المستقبل” العالمية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 06:12 مساءً - القاهرة – (مصراوي):

احتفلت شركة شل مصر، بالإعلان عن الفريق الفائز في المرحلة النهائية للتصفيات المحلية لمسابقة “تخيل المستقبل” العالمية، والذي سيمثل مصر بالمسابقة العالمية التي ستقام افتراضيًا يوم 26 أغسطس الجاري.

ونجح فريق AUC-07 في الفوز والتأهل للمسابقة العالمية؛ كما تعد تلك النسخة الرابعة التي تتقدم مصر للمشاركة في مسابقة “تخيل المستقبل” التي تنظمها شركة شل العالمية في منطقة الشرق الأقصى والأوسط وشمال أفريقيا.

تهدف المسابقة إلى دعم التفكير الخلاق والمبتكر لدي الطلاب ليقوموا بنقل رؤيتهم لمستقبل الطاقة من خلال عرض سيناريوهات وأفكار لمواجهة التحديات الراهنة لتوفير طاقة أكثر فاعلية وصديقة للبيئة بالمدن المصرية بحلول 2050.

ووقع الاختيار على فريق AUC-07 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بفضل جودة المشروع المقدم باسمه، والذي يناقش التصور المستقبلي لمدينة الإسكندرية في عام 2050.

بدأت المسابقة بمشاركة 61 فريقًا، وانتهت باختيار 6 فرق تأهلت للمرحلة ما قبل النهائية، ثم اختتر فريق AUC-07 الذي سيمثل مصر في مسابقة “تخيل المستقبل” العالمية التي ستقام في غضون أسبوعين.

وقال خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، إن مسابقة “تخيل المستقبل” تعتبر تحديًا لجميع الطلاب المشاركين فيها، حيث أن طبيعة المسابقة تساعد الطلاب على خلق سيناريوهات مستقبلية، لكنها مبنية على حقائق حالية.

وأضاف قاسم أن شركة شل مصر حريصة على إتاحة فرص كهذه المسابقة التي تعد خير دليل على هذا الحرص، حيث نقدم منصة تسمح لعدد كبير من الطلاب لتطبيق أفكارهم المبتكرة لبناء مستقبل أفضل لمصر.

وأكد أنه على المستوى الشخصي يعتبر هذه المسابقة واحدة من أهم برامج شركة شل في مصر، إذ أنها تفتح آفاقًا جديدة للطلاب عن طريق التفكير البناء وتحليل المتطلبات المسبقة التي تفتح أبواب ريادة الأعمال ومستقبل مهني واعد.

واهتمامًا من قبلها بالتعاون مع شركاء النجاح، كشفت شل مصر في بيان لها، عن تعاونها مع مؤسسة نهضة المحروسة، وتكونت لجنة التحكيم من أعضاء من عدة جهات، متمثلة في دار نهضة مصر للنشر وشركة ترانسيديوم ومنظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات المصرية وشركة شل للزيوت مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية – إيجاس.

يذكر أن المسابقة بدأت بـ61 فريق، ووصولاً إلى اختيار 6 فرق تأهلت للمرحلة ما قبل النهائية، ثم اختتر فريق AUC-07 الذي سيمثل مصر في مسابقة “تخيل المستقبل” العالمية التي ستقام في غضون أسبوعين.

من جانبها قالت نشوى صالح، مديرة الاستثمار المجتمعي بشركة شل، إن “مسابقة “تخيل المستقبل” ليست مجرد مسابقة بين الطلاب الجامعيين، بل نعتبرها منصة تسمح لنا بتدريب وتأهيل جيل من الشباب قادر على تحليل الحاضر، وبناء المستقبل”.

وأضافت صالح أن هذه المنصة التي تقدمها شل مصر تعتبر فرصة كبيرة لطلاب مصر، حيث شارك أكثر من 800 طالب وطالبة على مدار المسابقة هذا العام، ووقع الاختيار على الفرق المتأهلة للنهائي من مدن مصرية مختلفة في تصوراتها المستقبلية، مما يبني مستقبلاً واعدًا لمصر.

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بدوره أكد علاء هاشم، المؤسس والشريك التنفيذي لشركة ترانسيديوم، وعضو لجنة التحكيم بالمسابقة، أن مستوى الطلاب في مهارات العرض، وجودة الشرح والسيناريوهات المبتكرة التي وضحوها كان مبهرًا لأقصى درجة.

وأوضح هاشم أن هذه المسابقة أتاحت الفرصة لجيل واعد من الطلاب أن يطبق عدد من المجالات والنظريات، والعمل كفريق واحد لتقديم أفضل حلول مستدامة وتنموية، مشيرًا إلى أن هذه المهارات تعتبر أساسية لسوق العمل اليوم، ويضيف لمهاراتهم كطلاب واعدين وطموحين.

أما داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، وعضو لجنة التحكيم بالمسابقة، فقد أكدت أنها تفاجأت من مستوى المنافسة لدي هذا الجيل الصاعد من الطلاب، الذين استطاعوا أن يخلقوا سيناريوهات متعددة لمدن مصرية مختلفة.

وقالت إبراهيم أن الطلاب الذين تنافسوا تحت راية شل، دافعوا عن وجهات نظرهم استنادًا إلى معلومات وحقائق من الوقت الحاضر، وهذه لم تكن بالمهمة السهلة، لكنهم حققوها على أكمل وجه.

واستعرضت الفرق المشاركة بالمسابقة سيناريوهاتهم المختلفة أمام لجنة التحكيم ليتم في نهاية الفعاليات توزيع جوائز تحفيزية للفرق الطلابية بقيمة 55.000 جنية مصري مقسمة على أربع فرق طلابية.

وحاز فريق AUC-07 من الجامعة الامريكية بمصر على المركز الأول بجائزة قيمتها 20.000 جنية عن سيناريوهات لتنمية مدينة الإسكندرية في ظل التغيرات المناخية التي تهدد المدينة.

وجاء فريق AUC-04 من نفس الجامعة في المركز الثاني بجائزة قيمتها 15.000 جنية، وحصد فريق COV-01 من جامعة كوفنتري على المركز الثالث بجائزة قيمتها 10.000 جنية.

أما فريق CU-04 من جامعة القاهرة فقد نالوا المركز الرابع من خلال تصويت الجمهور للمسابقة، حيث حصلوا على جائزة قيمتها 10,000 جنيه مصري.

وأعرب فريق AUC-07 الفائز في النهائيات المحلية لمسابقة تخيل المستقبل عن سعادتهم وحماسهم لتمثيل مصر في المسابقة العالمية، وقالت لارا شاهين قائد الفريق: “إنه من الفخر أن نمثل مصر في مسابقة تخيل المستقبل العالمية، حيث عملنا بجد لتخطي عدة عوائق، وكان أبرزها ان أعضاء الفريق يعيشون في مدن ومناطق مختلفة، لكن وصولنا لهذه المرحلة والفوز بالمسابقة يعوض عن كل الجهد الذي بذلناه منذ بداية المسابقة.

ووجهت لارا الشكر لشركة شل مصر وكل الجهات المعنية الذين ساندوا جميع المتسابقين وقدموا الدعم منذ بداية تسجيل الفرق في المسابقة حتى الوصول للمسابقة العالمية، متمنية تحقيق مركز متقدم يليق بمكانة مصر بين دول العالم.

يذكر أن الهدف من إطلاق هذه المسابقة في مصر هو تشجيع الطلاب على الإبداع وإيجاد أفكار جديدة ترسم مستقبل أفضل للطاقة النظيفة في مصر، برامج مثل برنامج نكسبلوررز لتنمية مهارات التفكير المنهجي والتحليلي وإيجاد حلول مستدامة للمشكلات المعقدة.

وتعد المسابقة واحدًا من برامج شل مصر لريادة الأعمال والذي يشمل ضمن مساراته الشراكة مع حاضنة الأعمال AUC V-Lab بالجامعة الأمريكية في مجال الطاقة والاستدامة، وماراثون شل البيئي وغيرها من البرامج التي تهدف لتنمية المصادر البشرية والنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة الانتاج.