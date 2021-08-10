تراند الفن: لا أستطيع الوفاء بالنذر.. فماذا أفعل؟.. رد ونصيحة من أمين الفتوى

كتب- محمد قادوس:

نذرت عمل شيء ولا أقدر بسبب الظروف المادية فما الحكم.. وهل يجوز ان استلف مال لكي أقوم بعمل النذر لكثرة المشاكل؟.. سؤال تلقاه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال في إجابته إنه على الإنسان ألا يربط مشاكله بالنذر، فهذا أمر غير صحيح.

وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، أنه لو قدر الإنسان ان يوفي بنذره كان بها، ولو لم يقدر على الوفاء به فإما ان ينتظر أو يكفر عنه.

وأوضح أمين الفتوى، بأنه من الممكن ان يكفر الإنسان عن النذر الذي نذره، وهو أن يخرج 100 جنيه للفقراء والمساكين، ولم لم يقدر علي دفع 100 جنيه عليه ان يصوم ثلاثة أيام، مؤكدا في ذلك لو فعل الإنسان ذلك فيكون النذر تم مسحه.