تراند الفن: نصائح من نجيب ساويرس للمستثمرين في الذهب.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 06:12 مساءً - كتبت- ياسمين سليم:
يعد الذهب أفضل استثمار في الوقت الذي يشعر فيه العالم بالقلق من التضخم، بحسب ما ذكره رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، في حوار مع قناة CNBC الأمريكية.
وقال إنه غالبًا ما يروج للذهب على أنه تحوط من ارتفاع الأسعار، يجب أن يمثل ما بين 5 إلى 10% من محفظة المستثمر، لكن أنا أقول بين 20 إلى 30%، وأنا أستثمر عند مستوى 50%”.
وأوضح ساويرس أن الذهب يمكن أن يمثل ضمانة في مواجهة تقلبات أسواق الأسهم، مضيفًا: “لنقل إن التضخم أتى وحدث انهيار في سوق الأسهم لأي سبب، في هذه الحالة ستكون سعيدًا جدًا لأن لديك استثمارات في الذهب”.
وقال: “أريد أن أذهب إلى النوم ليلًا وأنا لست خائفًا من انهيار أسواق الأسهم أو ظهور جائحة”.
وتوقع ساويرس تراجع سوق الأسهم وقال إن الأسعار كانت مرتفعة لفترة طويلة جدًا وستنخفض حتمًا في مرحلة ما، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر ليس بمنأى عن جميع أحداث السوق.
وأقر ساويرس بأن أسعار الفائدة المرتفعة، والتي يمكن أن تأتي مع تعافي الاقتصادات من أزمة كورونا، سوف “تلتهم” مكاسب الذهب، ومع ذلك قال إنه مستثمر طويل الأجل في المعدن الأصفر.
وفي نهاية الشهر الماضي أعلنت شركة لامانشا القابضة التابعة لساويرس تأسيس صندوق للاستثمار في الذهب ليدير أصولا تزيد قيمتها على 1.4 مليار دولار.
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