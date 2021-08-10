تراند الفن: الإطفائيون ما زالوا يكافحون لاحتواء حريق جزيرة إيفيا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 06:12 مساءً - أثينا- (أ ف ب):

واصل عناصر الإطفاء صباح الثلاثاء معركتهم اليائسة في جزيرة إيفيا اليونانية لمنع حريق هائل من الوصول إلى مدينة استييا التي يقطنها آلاف السكان.

وكافحت الفرق على جبهات عدة طوال الليل النيران المشتعلة منذ ثمانية أيام في هذه الجزيرة الجبلية الضخمة الواقعة على مسافة 200 كيلومتر شرق أثينا.

وقال يانيس كوتزياس رئيس بلدية استييا للقناة العامة “إي آر تي”، “نحن ننتظر دعما جويا لكننا سنرى ما إذا كان الدخان سيسمح لها (الطائرات القاذفة للماء) بالتحليق”.

وأثناء الليل، اجتازت النيران الحواجز اللاجمة للحرائق التي أقيمت في أفغاريا، وهي إحدى القرى القريبة من استييا، بحسب وكالة الانباء اليونانية “انا”، لكن القرية لم تتعرض لأضرار جسيمة.

وقد أقيمت حواجز أيضا للجم الحرائق في قريتي كاماريا وكاستانيوتيسا.

وعلى الطريق المؤدي إلى قرية كاماترياديس، جهد نحو 15 من سكانها لمنع تقدم النيران مساء الاثنين رغم هبوب رياح خفيفة، كما أفاد فريق من وكالة فرانس برس.

وقال أحد الشبان “إذا وصلت إلى النيران إلى هنا، سينتهي الامر”.

وصباح الثلاثاء، بدا رئيس بلدية استييا “متفائلا بشأن هذه الجبهة”.

وأضاف الاثنين من كاماترياديس “تمكنا من السيطرة على هذه الجبهة لأننا قمنا بقذف المياه من الارض والجو”.

وأشار إلى أن “المروحيات ساعدت كثيرا” الاثنين موضحا “لو قمنا بذلك منذ البداية، كنا تجنبنا هذا الدمار الكبير”.

وتابع “ارتُكبت أخطاء ويجب أن نتعلم منها. ولا ينبغي للدولة اليونانية أن تنسى ما حدث في شمال إيفيا”.

وقدّم رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي تعرض لانتقادات من المعارضة والكثير من السكان والسلطات المحلية، اعتذرا للأمة.

وقال في خطاب متلفز مساء الاثنين “أطلب الصفح عن أي أخطاء محتملة” ارتكبت في استجابة الحكومة مضيفا “لقد فعلنا كل ما في وسعنا، لكن في حالات كثيرة، لم يكن ذلك كافيا”.

ومن بين 650 إطفائيا ينشطون في الجزيرة صباح الإثنين، جاء نحو 250 من أوكرانيا ورومانيا تؤازرهم 11 طائرة قاذفة مياه ومروحية، بحسب إدارة الدفاع المدني.

وأتت الحرائق على آلاف الهكتارات في إيفيا ودمّرت مئات المنازل وتم إجلاء أكثر من 2700 شخص عن طريق البحر.

وتشهد اليونان موجة من الحرائق الضخمة منذ أسبوعين مدفوعة بالجفاف وموجات القيظ، وقد أسفرت حتى الآن عن مقتل شخصين وإصابة العشرات.