تهنئة بالعام الهجري الجديد 1443 أجمل عبارات التهنئة والرسائل المميزة

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محمد سياف - ابو ظبي - تهنئة بالعام الهجري الجديد يرسلها المسلمين لبعضهم البعض، حيث يكون محبب إليهم أن يهنئوا بعضهم بالتهاني بحلول تلك المناسبة العظيمة، حيث أن بداية السنة الهجرية الجديدة تكون من المناسبات الدينية المميزة، فتكون دائماً التهنئة من أجل رأس السنة الهجرية عبارة عن تمنيات ودعوات طيبة يتمناها كل مسلم للشخص الذي يحبه، ولذلك سوف نقدم إليكم فى هذا المقال أجمل عبارات التهنئة وبعض الخواطر المميزة التهاني بهذه المناسبة العظيمة.

تهنئة بالعام الهجري الجديد

نقدم إليكم أفضل وأجمل مجموعة من التهاني التي يستطيع كل مسلم إرسالها للأهل والأصحاب والمقربين:

تهنئة مميزة إلى الأهل، أقدم إلى أهلي الأعزاء أرق التهاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أتمنى لكم السعادة والرضا في هذا العام.

تهنئة إلى الأخ، أخي العزيز صديقي الغالي في تلك الحياة، أسأل الله في هذا العام الجديد أن يرزقك الخير الوفير، ويدخل إلى قلبك سرور وسعادة كل عام وأنت بخير.

تهنئة إلى الحبيب، توأم روحي وحبيب قلبي أتمنى لك السعادة والهناء من كل قلبي، وأن يرزقك الله في هذا العام الجديد سعادة لا تنتهي كل عام وأنت بخير يا شريك حياتي وحبيب قلبي.

تهنئة إلى الصديقة، صديقتي الوافية إنني سعيدة بقدوم العام الهجري الجديد وأنتي بقربي، أريد إرسال أول تهنئة إليك بهذا العام كل عام وأنت رفيقة دربي.

تهنئة إلى صديق، أقبل العام الهجري الجديد وأنت صديقي العزيز وأكثر المقربين إلى قلبي، أحب أن أكون أول من يهنئك ويقول لك كل عام وأنت بخير بمناسبة السنة الهجرية، أتمنى من الله تعالى أن يغفر ذنوبنا ويرحمنا في هذه السنة ويحقق أمنياتنا، كل عام وأنت أعز الناس.

تهنئة إلى الأخت، كل عام وأنتي بخير يا أختي العزيزة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، أتمنى من كل قلبي السعادة لكي في هذه السنة والقرب من الله.

كلمات تهاني بمناسبة السنة الهجرية الجديدة

نقدم إليكم أجمل وأرقى التهاني بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة:

مع شروق العام الهجري الجديد كل عام وجميع المسلمين بخير بحلول تلك المناسبة العظيمة والمباركة.

اللهم نسألك الرحمة والمغفرة مع بداية قدوم العام الهجري الجديد، احفظنا من كل شر وثبت إيماننا.

مع بداية العام الهجري الجديد أسأل الله تعالى، أن يجعل جميع أيام السنة بركة وخير وأقول لكم كل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة المميزة.

تحدثنا في هذا المقال عن أجمل عبارات ورسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد حيث أن تلك المناسبة تكون عظيمة ومهمة بالنسبة إلى جميع المسلمين، ولذلك يرسل الأهل والأصدقاء إلى بعضهم عبارات وأدعية بمناسبة بداية حلول المناسبة الجديدة.