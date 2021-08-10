شوف اجدد عروض جرير بالسعودية اليوم على الجوالات بخصومات 40%

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير على جميع الجوالات المحمولة، توفر إليكم مكتبة جرير الكثير من العروض على جميع الهواتف المحمول بالإضافة لجميع المنتجات الأخرى، فتعمل جرير من أجل راحة عملائها وذلك من خلال أسعارها المميزة التنافسية التي لا محل لها سوى لدينا، فإذا كنتم ترغبون في الحصول على أفضل المنتجات سواء كانت غذائية أو غير ذلك عليك سرعة التوجه إلينا وستحصلون على كل ما تريدينه

عروض جرير على كافة جوالات المحمول:

توفر إليكم الكثير من العروض على أفضل هواتف المحمول من أفضل ماركات الصنع التي من أهمها هاتف أبل أيفون 12 بسعر تخزينية 64 جيجا بايت ولون أبيض الجيل الخامس بسعر 3399 ريال سعودي بالإضافة لأبل أيفون أسود اللون بسعة تخزينية 64 جيجا بايت والجيل الخامس بسعر 3499 ريال سعودي وهذه العروض تعتبر من أهم العروض المتوفرة إليكم من جرير على جميع الهواتف المحمول.

عروض جرير بمناسبة قدوم المدارس:

توفر إليكم أسواق جرير على جميع مستلزمات المدرسة بالتحديد مع قدوم المدرسة ومن أبرز المنتجات التي يتوفر العرض عليها كلاً من حقيبة أديداس أوريجانالز كلاسيك للظهر وزهور الخشخاش وحقيبة أديداس باور 4 للظهر أبيض وردي فيمكن الآن شراء واحدة فقط والثانية تكون مجاناُ، يحتوي جرير أيضاً على حقيبة نايكي برازيليا متوسطة الحجم مناسبة لجهاز 15 بوصة كما أنها متوفرة باللون الأسود الوردي فيمكن الأن شراء واحدة والأخرى هدية فقط بسعر 119 ريال سعودي، ويحتوي العرض أيضاً على حقيبة نايكي بالإضافة لكافة ملحقات للظهر لجهاز 15 بوصة.

المزيد حول جرير:

توفر إليكم جرير الكثير من الخصومات على كافة المنتجات وليس فقط هواتف المحمول بل جميع المستلزمات فما عليكم الآن سوى التوجه إلينا فتجر جرير دائماً في انتظاركم لكي يوفر إليكم أفضل المنتجات بأقل الأسعار.

من المميزات التي تتمتع بها متجر جرير هي توفيره للشراء تحت ميزة التقسيط، فوفرت جرير إليكم مهمة التقسيط فإذا كان الجوال الذي سيتم شراءه أقل من 1500 ريال سعودي فلن يتمكن الفرد من التقسيط فيلزم أن يكون أكثر من 3500 ريال سعودي أو أكثر بالإضافة للكثير من الشروط فأسرعوا للاستفادة من هذه الخدمة.