انت الان تتابع تفاصيل خبر أغرب خطوبة في العالم العربي.. فتاه تذهب لخطبة حبيبها من والده ومعها خاتم الخطوبة وباقة ورد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في أغرب خطوبة في العالم العربي، قامت فتاه تونسية الجنسية بكسر بروتوكولات الزواج والخطوبة، وذلك في مشهد غير مألوف عربياً أو حتى في تونس، حيث قامت فتاه تدعى ريم عبد الناظر بارتداء فستان خطوبة وعلى رأسها التاج، وفي يدها خاتم الخطوبة وباقة من الورد، وذهبت إلى بيت حبيبها لتخطبه من أسرته.

أغرب خطوبة في العالم العربي بعد قيام فتاه بالتقدم لخطبة حبيبها

وانتشرت صور ريم عبد الناظر على مواقع التواصل الإجتماعي، ووثقت الصور لحظات وصولها لبيت حبيبها وما قبل وصولها لخطبة الشاب الذي تريده، واختلفت رود الأفعال على هذا الفعل ما بين مؤيد ومعارض، فالبعض أيد هذا الأمر وقال أنها حرة في تصرفاتها، وقال البعض أنها إما تبحث عن الشهرة حتى ولو كان ذلك على حساب كرامتها، أو أنها تؤمن بالمساواة بين المرأة والرجل إلى حد التطرف.

وقالت ناشطة تونسية عن أغرب خطوبة في العالم العربي، أنه من حقها كمحبة أن تفعل ما تريد، ومن حق المحبوب أن يوافق أو يرفض، والمهم أن يكون الإنسان سعيداً طالما أنه لم يفعل شئ يغضب الله.

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فيما قالت إحدى صديقات ريم عبدالناظر أن الإنسان لكي يكون سعيد يجب عليه أن يكون شجاع،وأن يقبل المخاطرة، وأن يثور في بعض الأحيان على العرف السائد إن لزم الأمر، واستدلت بجملة لنزار قباني التي قال فيها “إن الحب للشجعان” وفق قولها.