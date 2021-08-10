تراند الفن: هل قامت شمس البارودي بتغسيل دلال عبد العزيز؟

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان الكبير حسن يوسف، حقيقة قيام زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، بتغسيل النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، والتي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 61 عاما.

وقال يوسف، في مداخلة مع برنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”: “شمس بقت بتتعب من الموضوع ده، شمس شاركت في غسل أمي وأمها، ومرضت بعدها حوالي شهر، ولما حكت لإحدى صديقاتها قالتلها أنتي جسمك وصحتك مش قابلة لذلك”.

أضاف: “شمس بطلت الحكاية دي خالص، وكان أخر حاجة عملتها في شأن الغسل والتكفين والدتي ثم والدتها، ولم تشترك بعد كده في حاجة من دي، لكن طبعا هي ترحمت على الأخت دلال عبد العزيز وصلت لها ووهبت الصلاة لروحها وقرآنا لها القرآن”.

تابع: “نحن فقدنا عنصر من عناصر الخير في الوسط الفني، دلال عبد العزيز كانت معروفة بأعمال الخير وبطيبتها الشديدة جدا جدا، وهي أثبتت لنا أن أهل الشرقية طيبين وكرمة، وكان الله في عون دنيا وإيمي سمير غانم، في 3 أشهر فقدوا الأب والأم، وربنا يبارك في أولادهم وأزواجهم ويُلهمهم الصبر والسلوان”.

وغادرت عالمنا يوم السبت الماضي، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة على روحها يوم الأحد عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، ودُفنت في مقابر الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.