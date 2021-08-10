تراند الفن: كورونا اليوم: سر اختلاف لقاح “جونسون”.. وعقار شهير يدمر 70% من الفيروس

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه “كوفيد-19” بحياتنا.

“مصراوي” يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

كيف يختلف لقاح “جونسون أند جونسون” عن اللقاحات الأخرى ذات الجرعة المزدوجة

يعد لقاح كوفيد الخاص بـ جونسون أند جونسون هو اللقاح ذو الجرعة الواحدة المتاح، ولهذا السبب يُعتبر أنه قد يغير قواعد اللعبة، على عكس لقاحات كوفيد الأخرى التي يتم إعطاؤها على جرعتين، فهذا اللقاح عبارة عن جرعة واحدة، مما يجعله مميزا تمامًا ومختلفا عن اللقاحات الأخرى.

وجدت تجارب سريرية سابقة أن جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون، أنتجت استجابة مناعية قوية لدى معظم الأشخاص، فإن اللقاحات الأخرى المصنعة في الولايات المتحدة مثل لقاحي Pfizer و Moderna أنتجت استجابة مناعية أقل بعد جرعة واحدة، ولهذا ظهرت الحاجة إلى جرعة ثانية وفقا لموقع timesofindia.

وفاة أسرة كاملة في أسبوع عارضت اللقاحات المضادة لكورونا

في البرتغال، اختطف الموت أسرة بكاملها، كان أفرادها يصرون على رفض التطعيم ضد فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن فرانسيس غونسالفيس، أن والدته ووالده وشقيقه رفضوا تطعيم أنفسهم ضد فيروس كورونا، وأصبحوا بذلك ضحايا لأصحاب الدعاية الرافضة للتطعيم، حيث أصيب الثلاثة بفيروس كورونا وتوفوا في غضون أسبوع، وفقا لروسيا اليوم.

جرعات صغيرة من عقار مشهور فعالة ضد الفيروس التاجي المستجد

اتضح أن الدواء الذي يخفض مستوى الكوليسترول والدهون في الدم، فعال في مكافحة الفيروس التاجي المستجد، فقد أثبت استخدامه في المختبر تدمير 70% من الفيروس في الخلايا المصابة.

وهذا الدواء هو دواء الفينوفيبرات، ويتضح من الاسم أنه من مشتقات حمض الفيبريك، ويستخدم في عدد من الدول، واستنادا إلى أن فيروس SARS-CoV-2 المسبب لمرض “كوفيد-19” يتسلل إلى الخلايا البشرية من خلال تفاعل بروتين S ـ الموجود على سطحه مع مستقبلات ACE2 الموجودة في غشاء الخلية. وكانت مجموعة باحثين دولية، قد قررت دراسة عدد من الأدوية المرخصة من بينها fenofibrate، من أجل تحديد أي منها يصلح لابتكار أدوية جديدة لعلاج “كوفيد-19”. وركزوا اهتمامهم على الأدوية التي يمكنها تعطيل تفاعل بروتين S مع مستقبلات ACE2، وفقا لروسيا اليوم.

كيفية تشخيص الإصابة بمتلازمة ما بعد “كوفيد-19”

أعلنت الدكتورة يوليا لوتسمانوفا، أخصائية أمراض القلب، أنه يمكن تشخيص الإصابة بـ (كوفيد طويل الأمد) من مستوى تخثر الدم ومستوى فيتامين D.

وتشير الأخصائية في حديث لراديو “موسكو تتحدث”، إلى أن أعراض “كوفيد-19” ومضاعفاته يمكن أن تظهر لدى المتعافين منه على مدى ثلاثة اشهر. وتضيف، أنه يمكن تشخيص هذه الأعراض “متلازمة ما بعد كوفيد” مبكرا من خلال تحليل الدم، وفقا لروسيا اليوم.