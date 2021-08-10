تراند الفن: إثيوبيا تلغي وقف النار في “تيجراي” وتأمر الجيش بالتحرك

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:10 مساءً - وكالات:

ألغت الحكومة الإثيوبية، الثلاثاء، قرارها السابق بوقف النار في إقليم تيجراي وأمرت الجيش بالتحرك.

ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، “جميع الإثيوبيين المؤهلين والبالغين” للانضمام إلى القوات المسلحة في وقت امتد النزاع الجاري في تيجراي منذ 9 أشهر إلى منطقتين في شمال البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعلن مكتب آبي أحمد في بيان “حان الوقت لجميع الإثيوبيين المؤهلين والبالغين للانضمام إلى قوات الدفاع والقوات الخاصة والميليشيات، وإظهار وطنيتهم”، وذلك بعدما أعلن قبل أقل من شهرين وقف إطلاق نار من طرف واحد.

وقبل يومين، قالت جبهة تحرير شعب تيجراي إنها لا تنوي توسيع مكاسبها على الأرض إلى ما هو أبعد من تيجراي بل تحاول فقط “إضعاف” الجنود وعناصر الميليشيات المنتشرين في الشمال.

لكنها تعهّدت بـ”تحرير” جنوب وغرب تيجراي، وهي أجزاء من مناطق احتلتها قوات ومسؤولون من أمهرة منذ بداية الحرب.

في غضون ذلك، يحض قادة العالم الجبهة على الالتزام بوقف لإطلاق النار لتسهيل إيصال المساعدات إلى تيجراي، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن القتال ترك 400 ألف شخص يعانون من أوضاع أشبه بالمجاعة.