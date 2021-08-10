تراند الفن: بأسعار تبدأ من 124 ألف جنيه.. 10 سيارات بمحركات 3 سلندر في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:10 مساءً - أدمن ‏18 دقيقة مضت سيارات 9 زيارة

كتب – أحمد خالد: يواصل مصنعوا السيارات خلال السنوات الأخيرة العمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن محركات الاحتراق الداخلي، ذلك بطرق عديدة منها تصغير سعة المحرك وتزويدها بشواحن تربو لتعويض القوة وتخفيض عدد الاسطوانات وغيرها. ويسلط التقرير التالي الضوء على جميع السيارات المزودة بمحركات 3 سلندر والتي يتراوح سعرها بين 124 ألف جنيه و550 ألف جنيه عبر فئات تتضمن السيدان والهاتشباك و الكروس أوفر. سوزوكي ألتو زودت الهاتشباك سوزوكي ألتو بمحرك 3 سلندر سعة 800 سي سي بقوة 47 حصان و عزم 69 نيوتن.متر مع ناقل حركة يدوي 5 سرعات. قدمت السيارة عبر فئة وحدة سعرها سعرها 124 ألف جنيه. للمزيد عن السيارات الأخرى اضغط هنا

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