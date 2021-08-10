تراند الفن: بعد تداول فيديو.. الأمن يكشف تعدي أب على نجله المعاق بالضرب بالجيزة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب- علاء عمران: كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بتعدي مسن بالضرب على شاب من ذوي الهمم بالجيزة رصدت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن قيام أحد الأشخاص (مسن) بالتعدي على شاب (ذوى الهمم) بالضرب داخل شرفة شقة سكنية بالجيزة . بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المعنيان بالفيديو وهما أحد الأشخاص “بالمعاش” ونجله (معاق) ومقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبالانتقال إلى محل إقامتهما تم التقابل مع الأول وبسؤاله قرر بقيامه بالتعدي على نجله بالضرب لرفضه العمل . تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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