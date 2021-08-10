تراند الفن: 8 لاعبين من المقاصة يشكون النادي بسبب المستحقات

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب- عبدالرحمن طارق:
شكا 8 لاعبين من مصر المقاصة، النادي الفيومي في لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة لعدم حصولهم على مستحقاتهم خلال الفترة الماضية.
وتوجه اللاعبين الثمانية هشام محمد، وأحمد عبد العزيز “مودي”، وعاصم سعيد، وعماد فتحي، وباولن فوافي، وخالد اوتشو، وشيملس بيكلي، وأحمد مرشوح.
وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، أن اللاعبين قدموا الشكوى ضد النادي لعدم سداد المستحقات المتأخرة للاعبين، بالإضافة إلى الانتقال الحر في الموسم المقبل.
وأشار المصدر إلى أن المحاولات الودية لحل الأزمة فشلت بين اللاعبين والنادي.
ووفقا للمصدر، طالب اللاعبون من لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة النظر في الشكوى بصفه مستعجله لإصدار قرار مستعجل بالانتقال الحر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.