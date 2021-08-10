تراند الفن: جلسة تصوير جريئة لـ هبة طوجي على شاطئ البحر (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي خضعت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، لجلسة تصوير جديدة على شاطئ البحر من تونس. ونشرت هبة، صورا من جلسة التصوير الجريئة عبر حسابها على موقع “إنستجرام”. وروجت هبة من خلال الصور لوثائقي “مباشر في مهرجان الحمامات 2018” مع المخرج الموسيقي أسامة الرحباني، من إخراج نادر موصلي. ودخلت هبة طوجي عش الزوجية في سبتمبر 2020، على الموسيقار اللبناني إبراهيم معلوف في حفل زفاف أقامه الثنائي في فرنسا. ووضعت “هبة” مولودها الأول “نائل” في يونيو الماضي.

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