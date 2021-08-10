تراند الفن: #بث_الأزهر_مصراوي.. ما حكم الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي؟

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتب-محمد قادوس:

في إحدى حلقات البث المباشر لموقع مصراوي، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني، تلقى فضيلة الشيخ محمد العليمي، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، سؤالاً من أحد متابعي البث المباشر يقول: ما حكم الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.. والاستفادة من الإسكان الاجتماعي؟”.

فأجاب العليمي قائلاً: انه لا مانع شرعًا من الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لمن يحتاج إليها ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة بهذه المبادرة.

وأضاف عضو الأزهر للفتوى عبر فيديو بثه مصراوي عبر صفحته على فيسبوك، بأنه لا مانع شرعًا من الاستفادة بشقق الإسكان الاجتماعي لمن يحتاج اليها ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة بهذه الخدمات.

ونصح العليمي كل شخص ليس له من حق الاستفادة عليه ان يترك هذا الامر لمن يحتاج اليه، وهذا لأن الغرض من هذه الخدمات التي تقدمها الدولة هي رعاية المحتاج.

وأكد عضو الأزهر أنه على الإنسان ألا يأخذ حق أحد ولا يأخذ حق محتاج لهذا الأمر.