تراند الفن: بيان.. ريال مدريد يقاضي رئيس الليجا وصندوق CVC

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏9 دقائق مضت رياضة عربية وعالمية 8 زيارة

كتب- محمد مصطفى: قرر نادي ريال مدريد، بدء الإجراءات القانونية ضد خافيير تيباس رئيس الليجا، وخايمي جيخارو المسؤول عن صندوق الاستثمار الدولي (CVC) وضد صندوق الاستثمار الدولي CVC Capital Partners SICAV-FIS نفسه. وأوضح النادي الملكي في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه سيتخذ الإجراءات لإبطال أي قرارات محتملة ستعتمدمها رابطة لا ليجا، بالاتفاق مع صندوق CVC للحصول على تمويل. وتنعقد الجمعية العمومية لرابطة الدوري الإسباني يوم 12 أغسطس 2021، لاتخاذ قرار بشأن تمويل صندوق CVC الأمريكي. وكان برشلونة أصدر بيانًا رسميًا، أعلن خلاله رفضه لاتفاقية رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا” مع صندوق الاستثمار CVC.

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