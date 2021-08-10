تراند الفن: جيانا فاروق: فرحتي بالميدالية اكتملت بعد الاستقبال.. ورفع علم مصر الأهم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتب- علي البهجي:

تصوير- محمود بكار:

أكدت لاعبة الأهلي ومنتخب مصر جيانا فاروق صاحبة برونزية أولمبياد طوكيو، أنها لم تتوقع حجم الاستقبال الذي شاهدته حين وصلت إلى مطار القاهرة عائدة من العاصمة اليابانية طوكيو.

وقالت جيانا فاروق في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد وصولها إلى القاهرة:” لم اتوقع حجم الاستقبال الذي رايته فور وصولي إلى مطار القاهرة، كنت “مخضوضة” من الاستقبال وفرحتي بالمدالية اكتملت”.

أضافت:” سعيدة جدا بالاستقبال الحافل الذي رأيته في المطار، وأتمنى أن أكون قد اسعدت المصريين بتحقيقي للميدالية البرونزية في طوكيو”.

وأكملت” المرأة في مصر أثبتت وجوده وأصبح لها دور مثل الراجل وليس في الرياضة فقط” “الستات جامدين بردو”.

وتابعت:” الجميع يعلم الظلم الذي تعرضت له في نصف النهائي، ورفع العلم المصري في حفل ختام الاولمبياد أهم من فوزي بالميدالية، وهذا تكريم شخصي لي بعد خسارة نصف النهائي بالظلم التحكيمي”.

وأكملت:” الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الرياضة بشكل خاص والشباب بشكل عام وأهديه الميدالية ولـ 100 مليون مصري

وأتمت تصريحاتها:” مدرب الخاص بي اجتهد معي جدا ،” لحسني البلاط” و”طلعت عين” الطبيب – على حد وصفها- وأتوجه بالشكر أيضا إلى أخصائي التغذية فجميعهم كانوا لهم دور كبير معي قبل الدورة الأولمبية وحتى تحقيق الميدالية”.