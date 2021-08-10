تراند الفن: براءة متهم في قضية “أحداث عنف بولاق الدكرور”

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 03:09 مساءً - أدمن 10 دقائق مضت حوادث وقضايا 9 زيارة
كتب- صابر المحلاوي:
قضت الدائرة الخامسة إرهاب والمنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، ببراءة متهم في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتظاهر مع آخرين سبق الحكم عليهم، في القضية المعروفة بـ”أحداث عنف بولاق الدكرور”.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم العديد من التهم منها التجمهر والتظاهر وحيازة مواد مفرقعة، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والآمن العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.