تراند الفن: إقبال على شراء المراوح والتكييفات.. وزيادة 20% في الأسعار هذا العام

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد هلال نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار المراوح والتكييفات ارتفعت هذا العام في الأسواق بنسبة تتراوح بين 10 و20% على حسب النوع.

وأضاف هلال، أنه على الرغم من الزيادة في الأسعار إلا أن هناك إقبال على الشراء خلال هذا العام، وذلك بسبب موجة الحر التي تشهدها مصر.

وبخلاف الإقبال على شراء التكييفات والمراوح يشهد سوق الأجهزة المنزلية ركودا كبيرا منذ عدة أشهر وخاصة مع زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية.

وكانت أسعار الأجهزة الكهربائية شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين 5 و15% بحسب نوع الجهاز، بسبب زيادة أسعار المعادن بالبورصات العالمية.

ويرصد مصراوي بعض أسعار المراوح بالأسواق وفقا لموقع توشيبا العربي:

– مروحة حائط توشيبا 16 بوصة بسعر 655 جنيها.

– مروحة حائط تورنيدو 18 بوصة بسعر 599 جنيها.

– مروحة مكتب تورنيدو 16 بوصة بسعر 455 جنيها.

– مروحة استاند تورنيدو 16 بوصة بسعر 870 جنيها.

– مروحة مدارية توشيبا كاريوكا 16 بوصة بسعر 885 جنيها.

– مروحة بوكس استاند تورنيدو 14 بوصة بسعر 560 جنيها.

– مروحة سقف تورنيدو 56 بوصة بسعر 479 جنيها.

– مروحة حائط تورنيدو 18 بوصة بسعر 650 جنيها.

– مروحة تاور تورنيدو 3 سرعات بسعر 1299 جنيها.

أسعار التكييفات وفقا لموقع توشيبا العربي:

– تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بسعر 12149 جنيها.

– تكييف تورنيدو اسبليت 1.5 حصان بسعر 6730 جنيها.

– تكييف تورنيدو اسبليت 3 حصان بسعر 11200 جنيه.

– تكييف شارب اسبليت 5 حصان بسعر 24450 جنيها.

– تكييف شارب اسبليت 4 حصان بسعر 21655 جنيها.

– تكييف شارب اسبليت 2.25 حصان بسعر 11305 جنيهات.

– تكييف شارب اسبليت 2.25 حصان بسعر 10660 جنيها.