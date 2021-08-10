تراند الفن: 4 طرق تساعدك على خفض نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي.. بينها خل التفاح

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتبت- هند خليفة

تحدث مستويات السكر المرتفعة في الدم عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين أو يستخدمه بشكل فعال، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم جلوكوز الدم، في حين أن هذه علامة رئيسية على الإصابة بمرض السكري، إلا أنها شائعة أيضًا في الأشخاص الذين لا يعانون منها، وسيساعدك مراقبة مستوياتك وتنظيمها على البقاء بصحة جيدة ودرء أي مضاعفات صحية، وفق ما ذكر موقع express.

-التمارين

ولا تساعدك التمارين المنتظمة في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة فحسب، مما قد يساعد في رفع مستويات السكر في الدم، بل إنها تزيد أيضًا من حساسية الأنسولين، كما أنه يساعد عضلاتك على استخدام الجلوكوز من أجل الطاقة وتقلص العضلات، مما يؤدي إلى خفض مستويات الجسم بشكل عام.

لست مضطرًا إلى المبالغة في ذلك، فالمشي السريع وركوب الدراجات والرقص والسباحة كلها طرق أقل تأثيرًا لممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

-إدارة الكربوهيدرات والحصص

يقوم الجسم بتقسيم الكربوهيدرات إلى سكريات مثل الجلوكوز، ثم يساعد الأنسولين الجسم على استخدامها وتخزينها للحصول على الطاقة، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكربوهيدرات إلى إعاقة هذه العملية، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

-التحكم في الكمية

ويعد التحكم في الكمية هو أفضل طريقة لمراقبة تناول الكربوهيدرات وبالتالي تقليل مستويات السكر في الدم، كما أن هناك عدة طرق يمكنك من خلالها مساعدة نفسك في التحكم في أحجام الحصص الغذائية ومنع نفسك من الإفراط في تناول الطعام.

أيضًا يعد استخدام الأطباق الأصغر، والتحقق من ملصقات الطعام لمعرفة أحجام الوجبات، والاحتفاظ بدفتر يوميات طعامًا طرقًا فعالة لتقليل أحجام الحصص، إضافة إلى أن تناول الطعام ببطء أيضًا طريقة ثابتة لتقليل الكمية التي تتناولها، فبعد الوجبة، تقوم أمعائك بقمع هرمون يسمى الجريلين، الذي يتحكم في الجوع، بينما يطلق أيضًا هرمونات الشبع.

تخبر هذه الهرمونات عقلك أنك قد أكلت، وتقلل من الشهية، وتجعلك تشعر بالشبع، وتمنع الإفراط في تناول الطعام، لذا اختر الأطعمة المناسبة، فيمكن أن تساعد الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض في خفض مستويات السكر في الدم، ومن الضروري تناول هذه الأطعمة جنبًا إلى جنب مع التحكم في تناول الكربوهيدرات.

تشمل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض إلى المعتدل ما يلي:

-البرغل

-شعير

-زبادي

-الشوفان

-فاصوليا

-عدس

-البقوليات

-الخضار غير النشوية

-خل حمض التفاح

خل التفاح هو مادة معجزة، من المعروف أن له مجموعة كاملة من الفوائد الصحية، ويساعد على السيطرة على مستويات السكر في الدم ، حيث يساعد خل التفاح على خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويمكن أن يساعد في تحسين حساسية الأنسولين.

لذا امزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء واشربه قبل تناول الوجبة للحصول على أفضل النتائج.