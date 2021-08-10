تراند الفن: بالصور.. تعرف على السيارة الأمريكية الأكثر مبيعًا بمصر في 2021

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 03:09 مساءً - القاهرة – (مصراوي):

احتلت شيفروليه أوبترا سيدان العائلية موديل 2022 المجمعة بمصانع الشركة في مصر، المركز الأول بقائمة السيارات أمريكية المنشأ الأكثر مبيعًا بمصر خلال أول 6 أشهر من 2021 بإجمالي مبيعات بلغ 3.110 سيارة.

ووفقًا لمراقبون فقد ساهم تقديم شيفرولية أوبترا ضمن الخيارات المتاحة بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة “غاز طبيعي – بنزين” بالقديمة التي مر على استخدامها 20 عامًا فأكثر، ساهم في زيادة مبيعاتها خلال الربع الثاني من العام الجاري.

تقدم أوبترا المقدمة من شيفرولية الأمريكية بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 110 حصان وعزم أقصى 147 نيوتن متر، وينقل حركته للمحاور الأمامية ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

تمتلك أوبترا الجديدة مواصفات أمان أساسية في مقدمتها، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام تنبية ضد السرقة.

يبلغ طول السيارة الإجمالي 4.597 ملم، وعرضها 1.736 ملم، وارتفاعها الكلي 1.462 ملم، وسعة التخزين الخلفية “الشنطة” 405 لترًا مكعبًا، وتقف السيارة على عجلات معدنية قياس 15 بوصة.

تتوفر شيفرولية أوبترا بمجموعة من وسائل الراحة، منها تكييف للهواء ونظام ذكي لركن السيارة ومساند رأس أمامية وخلفية و زجاج كهرباء أمامي وخلفي وفرش جلدي “يتوفر بالفئات الأعلى”، بالإضافة إلى نظام صوتي مكون من 4 سماعات ومشغل CD ومدخل AUX و USB وبلوتوث.

وبحسب الوكيل المحلي لا يختلف موديل 2022 الجديد مقارنة بموديل 2021، موضحًا أن النسخة الجديدة يمكن ربط شاشة التحكم فيها بنظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

كانت المنصور أكدت أن شيفرولية أوبترا المجمعة محليًا، يتم استيراد مكوناتها من جنرال موتورز الصين، حيث تمتلك جنرال موتورز شراكات مع مصانع سيارات في جميع أنحاء العالم ومن ضمنها مصانع بالصين SGMW التي توفر مكونات لتغذية إنتاج أوبترا محليًا.

تقدم أوبترا فى السوق المحلي بـ4 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 201.500 جنيه للفئة الأولى، و208.000 جنيه للفئة الثانية، و217.400 جنيه للفئة الثالثة، و223.900 جنيه للفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا.

اقرأ أيضًا:

لـ”متوسطي الدخل”.. سيارات بأسعار تبدأ من 50 وحتى 90 ألف جنيه

8 أصوات تصدرها السيارة تكشف عن مكان عطلها.. تعرف عليها

وكيل كيا يعلن أسعار “جراند سيراتو” موديل 2022 في مصر