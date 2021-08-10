تراند الفن: مدرب الإسماعيلي لمصراوي: نسعى للفوز على الأهلي لتحسين وضعنا في الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتب- شريف عادل:
أكد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن الفريق يدخل مواجهة الأهلي من أجل هدف رئيسي وهو تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط.
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي مساء غدٍ بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الــ29 بدوري we المصري.
وأضاف جلال في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الإسماعيلي يسعى إلى تحسين وضعه بجدول الدوري من خلال حصد أكبر قدر من النقاط في المباريات المتبقية.
وأوضح مدرب الإسماعيلي أن جميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة من أجل تقديم أداء مشرف وقوي في المواجهات المتبقية بداية من لقاء الأهلي غدًا.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة (قبل مواجهة الزمالك والاتحاد)، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.
يذكر أن فريق الإسماعيلي تعادل في المباراة الأخيرة له أمام براميدز بهدفين لكل فريق.
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