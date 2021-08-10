تراند الفن: “وجع رهيب”.. أسما شريف منير تدعو لـ دلال عبد العزيز

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

دعت أسما شريف منير، بالرحمة للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، والتي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 61 عاما.

ونشرت أسما، صورا تجمعها بـ”دلال” أثناء استضافتها لها في برنامج “أنا وبنتي” عام 2019، وعلّقت: “في الحلقة دي اتعلمت حاجات كتير عن الصداقة، الله يرحمها كانت صديقة بمعنى الكلمة، وعرفت عنها قد إيه هي صاحبة واجب، مفيش عزاء مكنتش فيه، وعشان كده عزائها كان مليان بناس بتدعيلها وبتحبها بجد مش واجب وخلاص”.

أضافت: “سيرتها طيبة وده واضح جداً للكل، بناتها شبهها طيبين، كانت زوجة وأم عظيمة وست جميلة وكل الناس بتحبها.. وده كلنا عرفناه من كل الفيديوهات وكلام كل الناس عنها، كلنا هنمشي دي الحقيقية الوحيدة، لازم نفكر هنسيب إيه لما نمشي أو إزاي ممكن الواحد يسيب سيرة طيبة عشان الناس تدعيله”.

اختتمت: “اللهم ارحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت إلى جوارك، اللهم اجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة، ربنا يصبر الأهل كلهم لأنه وجع رهيب ووقت قصير، اختبار بجد صعب، ربنا يجبر بخاطرهم”.

وغادرت عالمنا يوم السبت الماضي، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة على روحها يوم الأحد عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، ودُفنت في مقابر الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.