تراند الفن: شركة تعديلات ألمانية تجري تعديلات على تسلا Model 3 لزيادة مدى سيرها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:10 مساءً - أدمن ‏44 دقيقة مضت سيارات 13 زيارة

برلين – (د ب أ): أعلنت شركة “سينر” (Senner) عن برنامج تعديلات خاص بسيارة تسلا Model 3 الكهربائية بهدف زيادة مدى السير وزيادة خصائص الراحة والديناميكية. وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن مجموعة التعليق الملولبة من شركة كي دبليو بيرفورمانس ساعدت على توفير ضبط سلس للخلوص الأرضي، وكذلك المزيد من الراحة في القيادة والجلوس داخل المقصورة الداخلية. وبفضل العجلات الجديدة المصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة ومع انخفاض هيكل السيارة تم تقليل مقاومة الهواء ومعه زاد مدى السير بمقدار 57 كلم إضافية، علما بأن مدى سير الموديل القياسي يبلغ 614 كلم.

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