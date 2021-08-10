تراند الفن: “شوفتها لابسة فستان أخضر”.. رشوان توفيق يكشف عن رؤيته لـ”دلال عبدالعزيز”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:10 مساءً - كتب- عبدالفتاح العجمي:

نعى الفنان الكبير رشوان توفيق، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، والتي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 61 عاما.

وقال توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي مقدم برنامج “الثامنة مساءً” عبر قناة “الصحة والجمال”: “دلال كانت إنسانة كويسة جدًا، يا رب يدخلها الجنة ويبارك لها في بناتها وذريتها، هي وسمير غانم الاتنين عمري ما شوفتهم بيئذوا حد ولا بيتكلموا عن حد”.

وحكى عن رؤيته لدلال عبدالعزيز قبل وفاتها؛ قائلا: “ربنا بيمّن عليّا إني أشوف حاجات في المنام، ورغم إن دلال عبدالعزيز مكنتش في بالي خالص، ولكني شوفتها لمدة ثانيتين كده لابسة فستان أخضر، ومعروف في كتاب الله العظيم إن لبس أهل الجنة هو السندس الأخضر”.

أضاف: “وقتها مكنش معايا نمرة دلال فكلمت الراحلة الجميلة رجاء الجداوي، وقلت لها يا رجاء أنا شوفت رؤية لدلال ولابسة فستان أخضر، ودي درجة كويسة عند ربنا سبحانه وتعالى، ورجاء قالت لها وكلمتني، ولقيت إن دلال ست فاضلة ومسبحة، واكتشفت إنها قارئة ومثقفة وملتزمة جدًا، وعرفتني إنها بتقري جزأين من القرآن الكريم كل يوم”.

وغادرت عالمنا يوم السبت الماضي، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عامًا، وأقيمت صلاة الجنازة على روحها يوم الأحد عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، ودُفنت في مقابر الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.