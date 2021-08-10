تراند الفن: بالفيديو| ما حكم أكل الكبدة “نيئة”؟.. ونادية عمارة تجيب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:10 مساءً - أدمن ‏11 دقيقة مضت الدين والحياة 8 زيارة

كتب- محمد قادوس: تلقت الدكتورة نادية عمارة سؤالًا ورد من إحدى السيدات حول حكم “أكل الكبدة بدون طهي”. في بداية ردها، أوضحت عمارة أن أكل الكبدة بدون طهي حلال وجائز وليس حراما حتى ولو كانت بدون طهي. واستشهدت عمارة بحديث ورد عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:” أُحلِّت لنا ميتتان ودمانِ؛ فأما الميتتان، فالجراد والحوت، وأنا الدَّمَان، فالكَبِد والطِّحال”؛ أخرجه أحمد، وابن ماجه. وأضافت عمارة، عبر إحدى حلقات برنامج قلوب عامرة المذاع على فضائيةon: بان الممنوع شرعا في هذا هو الدم المسفوح، ولكن الكبد والطحال جائز أكلهما ولا شيء في ذلك.

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