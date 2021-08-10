تراند الفن: دفاعًا عن والده.. تفاصيل مقتل طالب في عين شمس

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:10 مساءً - كتب- محمود سعيد:

تباشر نيابة عين شمس، التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد عدد من الأشخاص في عين شمس.

وكشفت التحقيقات الأولية أن “محمد. ا” والد المجني عليه مروان، 19 سنة، كان شريكًا لعائلة أخرى لبناء عقار في عين شمس، وبعد انتهاء البناء طلب منهم استلام وحداته المتفق عليهم، لكن المتهمين رفضوا ثم اعتدوا عليه بالضرب بالسلاح الأبيض ثم تدخل الأهالي لفض المشاجرة، وحرر محضرًا بقسم عين شمس.

وأضافت أن المجني عليه (طالب) علم بمشاجرة والده مع المتهمين، فهرول إلى محل الواقعة للدفاع عن والده فلم يجده، فاعتدى عليه المتهمون بالضرب بـ”الشوم” حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين من مناظرة جثة المجني عليه إصابته بكسور متفرقة بالجسد وكسر بالجمجمة وطعنة نافذة في البطن أودت بحياته.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الحادث وملابساته، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين.