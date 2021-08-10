تراند الفن: رفض استئناف أستون مارتن المتعلق لاستبعاد فيتيل من سباق المجر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:10 مساءً - برلين – (د ب أ):

رفض الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) أمس الاثنين، طلبا من فريق أستون مارتن لمراجعة واقعة إقصاء السائق الألماني سيباستيان فيتيل من سباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

واجتمع فيا أمس الاثنين، عبر تقنية “فيديو كونفرانس” وفي نهاية الاجتماع تم الاستقرار على رفض طلب استون مارتن.

ولم ينجح أوتمار سافنور مدير فريق استون مارتن في تقديم “أدلة جديدة مؤثرة” بشأن عدم توفير عيّنة اللتر الواحد القانونيّة من الوقود لفحوصات ما بعد السباق، بحسب بيان فيا.

وحل فيتيل في المركز الثاني خلال سباق جائزة المجر الكبرى قبل أكثر من اسبوع ، لكن فريقه لم يقدم عيّنة اللتر الواحد القانونيّة من الوقود الخاص بسيارته.

وكان بمقدور استون مارتن تقديم 3ر0 لتر فقط من الوقود، لكنه أكد للمسؤولين أن بيانات نظام القياس عن بعد أظهرت وجود 74ر1 لتر أخرى في السيارة.

وفاز استيبان اوكون سائق البين بلقب السباق المجري وحل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الثالث ليتصدر الترتيب العام لفئة السائقين متفوقا على ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

وبرفض طلب استون مارتن، فإن هاميتون تأكد حصوله على المركز الثاني في السباق وكارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الثالث.

كما قدم استون مارتن أيضا احتجاجًا على قرار استبعاد السائق الألماني ، والذي سيتم النظر فيه بشكل منفصل أمام محكمة استئناف منفصلة.

وتم مصادرة السيارة بعد السباق حفاظا على الأدلة.