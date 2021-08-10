تراند الفن: تقارير: ميسي يتوصل لاتفاق مع باريس

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:10 مساءً - كتبت- منة عمر:

أكدت وسائل إعلام فرنسية أن إدارة نادي باريس سان جيرمان قد توصلت لاتفاق مع النجم الأرجنتيني لونيل ميسي من أجل الانضمام لصفوف الفريق.

وفي تطور سريع للأحداث وبعد أن نشرت ليكيب خلال الساعات الماضية أن الاتفاق بين الطرفين لم يتم، عادت الصحيفة بالإضافة إلى لو باريزيان وتم التأكيد على وصول الأطراف المتفاوضة إلى صيغة تفاهم بشأن العقد.

وأضافت ليكيب أن النجم السابق لفريق برشلونة سيصل إلى مطار باريس خلال الساعات المقبلة من أجل اتمام التفاوض بين الطرفين.

ومن جانبها ذكرت شبكة سكاي سبورت أن ميسي وإدارة باريس قد توصلا لاتفاق على مدة العقد الجديد والذي سيكون لمدة عامين.

وذكرت تقارير أخرى في الصحافة الإنجليزية أن النجم الأرجنتيني سوف يتقاضى ما يقرب من 41 مليون دولار في الموسم الواحد.

وكان النادي الكاتالوني قد أعلن يوم الخميس الماضي عن انتهاء علاقة اللاعب مع برشلونة بعد فشل مساعي تجديد العقد.

وشدد ميسي في المؤتمر الوداعي والذي جرى يوم الأحد الماضي في نادي برشلونة على أن نادي العاصمة الفرنسية من بين الأندية الراغبة في التعاقد معه.