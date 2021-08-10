تراند الفن: نيفين جامع: تطوير منطقتي القفط وهو الصناعيتين بقنا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:10 مساءً - كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه يجري تطوير منطقتين صناعيتين في قنا (القفط وهو) بهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق وإقامة تجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات، بحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن التطوير يهدف إلى أن تتناسب هذه المناطق مع المتطلبات الصناعية والاستثمارية الطموحة لمحافظة قنا، ولتضم كافة أنماط المشروعات الكبيرة والصغيرة لتتناسب مع كافة أنواع الاستثمار.

جاء ذلك في إطار الزيارة التي قامت بها نيفين جامع على رأس وفد من قيادات وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات لمحافظتي قنا والأقصر، حيث رافق الوفد خلال الزيارة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.

وشملت الزيارة تفقد المجمعات الصناعية بالمحافظتين والالتقاء بالمستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للتعرف على احتياجاتهم والعقبات التي تواجههم وخططهم لزيادة الإنتاج وتنوعه، وسبل دعم الدولة لهم للوصول إلى ذلك.

وأوضحت جامع أنها تفقدت والوفد المرافق لها مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة “هو” الصناعية والمزمع طرحه قريبا للمستثمرين والشباب من ذوي الخبرة والخريجين الراغبين في إقامة مشروعات متوسطة أو صغيرة.

ويضم المجمع 420 وحدة صناعية بمساحات تبدأ من 216 مترا مربعا للوحدة وحتى مساحة 540 مترا مربعا مخصصة بالكامل للأنشطة الهندسية، وفقا للوزيرة.

وذكرت جامع أن الطرح والتخصيص سيتم من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الذي سيقدم أيضا كافة الخدمات التأسيسية والتمويلية والفنية التي تحتاجها تلك المشروعات.

وأشارت إلى الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية بإقامة مجمعات صناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بمختلف محافظات الجمهورية خاصة الصعيد، والتوسع في تمويل هذه النوعية من المشروعات وتقديم كافة وسائل الدعم المالي والفني للشباب والمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية متوسطة أو صغيرة.

وقالت جامع إن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تنفيذ هذه التوجيهات بالتعاون مع مختلف جهات الدولة.

وأضافت أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع البغدادي الصناعي بالأقصر والمخصص لعدد من الأنشطة المتنوعة (غذائي، وهندسي، وكيماوي، وملابس جاهزة ومفروشات، ومواد بناء) بإجمالي تكلفة تصل إلى 816 مليون جنيه ويتيح حوالي 5700 فرصة عمل.

ويضم المجمع 206 وحدات منها 146 وحدة بمساحة 432 مترا مربعا للوحدة، و60 وحدة بمساحة 384 مترا مربعا، وفقا للوزيرة.

وذكرت جامع أن المجمع تم طرحه أمام المستثمرين خلال شهر أكتوبر الماضي وتم تخصيص بعض الوحدات ويجري حالياً استكمال عملية التخصيص واتخاذ إجراءات التشغيل وبدء الإنتاج للوحدات التي تم تخصيصها.

وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على توفير التمويل اللازم للحاصلين على هذه الوحدات للبدء في نشاطهم الصناعي مع تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التدريبية والتسويقية والفنية لضمان نجاح هذه المشروعات واستمرارها.