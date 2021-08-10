تراند الفن: ميرفت حطبة: تكليف قائم بأعمال لإدارة مصر للسياحة وتسريع خطة التطوير

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:10 مساءً - كتبت – شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة، رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشركة القابضة اختارت مايسة يوسف مكلفة بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، وصدر قرارًا بتعيينها.

وأشارت حطبة، في تصريحات لمصراوي، أن اختيار مايسة، جاء بعد اختبارات تقييم لنواب الأعضاء المنتدبين للشركات.

وكانت مايسة يوسف، تشغل منصب رئيس قطاع السياحة الخارجية بشركة مصر للسياحة.

وأوضحت أن تغيير الإدارة جاء بسبب التأخر في تنفيذ خطة التطوير، وإطلاق منصة شوف وطوف التي تستهدف تنظيم رحلات اليوم الواحد و”الداي يوز”.

وانتهت شركة مصر للسياحة، من إعادة هيكلة الشركة إداريا، بالتعاون مع مجموعة طلال أبو غزالة.

وكان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، قال في حوار تليفزيوني، الأسبوع الماضي، إنه في خلال عامين ونصف تم تغيير إدارة الشركة 3 مرات، بسبب التأخر في تنفيذ مشروع التطبيق الإلكتروني “شوف وطوف”.

وأضاف الوزير “إدارتين لم تحققا المشروع المخطط، اخترنا إدارة جديدة لتنفيذ برنامج معروف”.

وتمتلك شركة مصر للسياحة أسطولا كبيرا من الأتوبيسات، إضافة إلى الفنادق والمطاعم، و32 فرعا في المحافظات، و69 أتوبيسا تعمل بالمحافظات، كما تعاقدت على إضافة 50 أتوبيسًا في 2019.

وتأسست شركة مصر للسياحة عام 1934، وهي واحدة من الشركات الرائدة فى مجال السياحة والسفر فى مصر، وتمتلك 9 أفرع خارج مصر، و 3 فنادق عائمة، قرية سياحية، مطعمين عائمين، مبنى إدارى فى القاهرة، ومجمع إداري.