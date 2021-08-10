تراند الفن: تقارير تكشف.. هل قدم برشلونة عرضا جديدا لميسي ومتى يصل إلى باريس؟

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:10 مساءً - كتبت- منة عمر:

مازالت توابع زلزال رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، تُلقي بصداها على ساحة الكرة الأوروبية، فبعد إعلان النادي الكتالوني رحيل القائد الأرجنتيني عن كامب نو في بيان رسمي، تناقلت بعض التقارير أنباء عن محاولات جديدة من جانب برشلونة للإبقاء على البالغ من العمر 34 عاما.

بدأت الحكاية يوم الخميس الماضي، بإصدار برشلونة بيانا أعلن خلاله أن ميسي الذي انتهى عقده مع النادي، سيرحل عن الفريق بعد أكثر من عقدين في صفوف البارسا.

وذكر النادي الكتالوني في بيانه أن ذلك جاء بعد توصل الطرفين لاتفاق بشأن تجديد العقد، لكنهما لم يستطيعا توقيعه رسميا بسبب القواعد واللوائح المالية لرابطة الدوري الإسباني “لا ليجا”.

بعد ساعات، عقد ميسي مؤتمرًا صحفيًا خطف القلوب خلاله بعدما انهار باكيًا فور دخوله القاعة، وأكد أنه فعل المستحيل من أجل الاستمرار داخل كامب نو، مضيفًا أن كل الأمور كانت تسير بشكل جيد من أجل تجديد العقد، وأن برشلونة فعل كل ما بوسعه لكن في نهاية الأمر أصبح الأمر ليس ممكنا.. طالع تصريحات ميسي كاملة من هنا

عرض برشلونة اليائس

مساء أمس الاثنين، بدأت الصحف الإسبانية تتداول أنباء عن تقديم برشلونة عرضًا “غير رسمي” لميسي للإبقاء عليه في كامب نو في مفاجأة لم يصدقها الكثيرين.

ووصفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الأمر، بأنه محاولة يائسة من جانب برشلونة جاءت بعد فوات الآوان، خاصة مع احتمالية إعلان انتقال ميسي إلى باريس اليوم الثلاثاء.

وقالت الصحيفة: “بحسب ما ورد تم تكليف الرئيس التنفيذي فيران ريفرتر بالمفاوضات في العرض النهائي لكنه فشل في التوصل إلى اتفاق”.

من جانبها، قالت صحيفة “أوليه” إن عرض برشلونة “وصل متأخرًا”، لافتة إلى أن ميسي رفض العرض واللاعب على بُعد خطوة من الانضمام لباريس سان جيرمان.

كما أكدت مصادر للصحيفة أن “كل شيء يسير على المسار الصحيح.. ليو ميسي سيتوجه في الساعات القليلة المقبلة إلى باريس –إذا لم تحدث معجزة-“.

من ناحية أخرى، أوضحت إذاعة “راديو ماركا” أن المحادثات التي قيل إن فيران ريفرتر (الرئيس التنفيذي لبرشلونة) يجريها مع ميسي في الساعات الأخيرة تتعلق بإنهاء الأمور المالية الخاصة للاعب الأرجنتيني لدى النادي الكتالوني والمقدرة بقيمة 80 مليون يورو.. وليس بتقديم عرض جديد.

وأكدت صحيفة “سبورت” أيضًا أن المقربيين من ميسي نفوا وصول عرضا جديدا من برشلونة، مشددة على أن باريس هو الوجهة الأقرب للاعب الأرجنتيني.

اليوم المنتظر

صحيفة ليكيب الفرنسية، أكدت أن اليوم الثلاثاء سيكون مهمًا في المفاوضات بين ميسي وباريس سان جيرمان.

ووفقًا لمصادر خاصة بالصحيفة الفرنسية، فإن طائرة ميسي الخاصة توجهت إلى إيبيزا الليلة الماضية وعلى متنها أحد موظفي باريس سان جيرمان، مشددة على أن ميسي ووالده خورخي لم يكونا على متن الطائرة نهائيا.

وبحسب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو الذي يعمل لدى شبكة “سكاي سبورتس”، فإن ميسي ووالده مازالا يتفاوضان مع باريس سان جيرمان على عقد مدته عامين.

كما أوضح رومانو، أن والد ميسي ومحاميه يناقشان بعض البنود الخاصة بعقد البالغ من العمر 34 عاما لحلها قبل التوقيع الرسمي المتوقع الإعلان عنه خلال الاسبوع الجاري.

وشدد الصحفي الإيطالي، على أن ميسي لم يغادر برشلونة حتى الآن حيث يتواجد في منزله وينتظر الضوء الأخضر قبل السفر إلى باريس.