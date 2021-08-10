تراند الفن: “بقيت يتيمة”.. أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد وفاة دلال عبدالعزيز

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:10 مساءً - كتب- عبدالفتاح العجمي:
نعت الفنانة دنيا سمير غانم، والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، والتي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 61 عاما.
ونشرت دنيا، صورة لها مع والدتها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “ما عنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي.. أنت علمتيني الرضا وأنا راضية، وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله.. وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله”.
أضافت: “أنا مش زعلانة لأني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف، ومع بابي حبيبي لأنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا أنا بس غصب عني بفضفض عشان أنتوا هتوحشوني أوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعاهم بيطمني عليكم ويصبرني.. ربنا يرحمكوا ويسعدكوا يا حبايبي يا أغلى الناس”.
وغادرت عالمنا يوم السبت الماضي، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عامًا، وأقيمت صلاة الجنازة على روحها أمس الأحد عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، ودُفنت في مقابر الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.
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