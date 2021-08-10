تراند الفن: بالفيديو.. استقبال حافل للبطلة الأولمبية جيانا فاروق في مطار القاهرة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:10 مساءً - كتب- محرر مصراوي:

تصوير- محمود بكار:

وصلت لاعبة الأهلي ومنتخب مصر للكاراتيه جيانا فاروق، ظهر اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة قادمة من العاصمة اليابانية طوكيو بعد تحقيق الميدالية البرونزية قبل أيام خلال مشاركتها في الدورة الأولمبية.

وحرص عدد كبير من الجماهير المصرية على استقبال جيانا فاروق فور وصولها إلى مطار القاهرة الدولي.

وكان على رأس مستقبلي البطلة الأولمبية جيانا فاروق، مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي.

يذكر أن البعثة المصرية نجحت خلال مشاركتها في أولمبياد طوكيو فى تحقيق أكبر حصيلة ميداليات لها فى تاريخ الدورات الأولمبية برصيد 6 ميداليات .

وحصدت فريال أشرف الميدالية الذهبية فى الكاراتيه، وحصل أحمد الجندى على الفضية فى الخماسى الحديث، بالإضافة لـ 4 برونزيات لكل من هداية ملاك وسيف عيسى فى التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو، فى المصارعة، وجيانا فاروق فى الكاراتيه.