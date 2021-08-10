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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الانترنت والمكالمات من ليبارا السعودية 2021 في المقال التالي
عروض الانترنت والمكالمات من ليبارا السعودية، شركة ليبارا موبايل من شركات الاتصالات السعودية التي تصدرت الفترة الأخيرة بعد نجاح الشركة الرئيسية لليبارا في هولندا، واستطاعت أن تصل لمكانتها الحالية من العروض التي تقدمها على المكالمات والانترنت وبهذا تمكنت من منافسة كبرى شركات الاتصالات في السعودية، ونعرفكم على عروض ليبارا السعودية على المكالمات والانترنت في الفترة الحالية.
باقات التوفير المحلية من ليبارا للاتصالات
تقدم شركة ليبارا تلك العروض على مكالمات الشبكات المحلية حاملةً العديد من المزايا عند تصفح الانترنت والاتصالات وإرسال الرسائل المحلية، والاشتراك في باقات ليبارا المحلية:
باقة ليبارا 220 ريال
- 100 ميجا بايت انترنت واستخدام غير محدود لوسائل التواصل.
- 2200 دقيقة مكالمات محلية.
- للاشتراك #3220*777*.
باقة ليبارا 150 ريال
- 50 جيجا بايت انترنت.
- 1000 دقيقة للشبكات المحلية.
- للاشتراك #3150*777*.
باقة ليبارا 110 ريال
- بها 30 جيجا بايت.
- و300 دقيقة محلية.
- للاشتراك #3007*777*.
باقة ليبارا 90 ريال
- بها 15 جيجا بايت.
- و900 دقيقة شبكات محلية.
- للاشتراك #3005*777*.
باقة ليبارا 70 بلس
- بها 12 جيجا بايت.
- و350 دقيقة للشبكات المحلية.
- وللاشتراك #3070*777*.
باقة ليبارا 70 ريال
- تمنحك 7 جيجا لوسائل التواصل و7 جيجا للانترنت.
- مع 500 دقيقة محلية.
- للاشتراك #3004*777*.
باقة ليبارا 50 ريال
- بها 30 جيجا بايت.
- مع 350 دقيقة.
- للاشتراك #3003*777*.
باقة ليبارا 30 ريال
- تقدم 30 جيجا بايت.
- وبها 300 دقيقة شبكات محلية.
- للاشتراك #3006*777*.
باقة ليبارا 20 ريال
- 500 ميجا بايت للانترنت.
- و120 دقيقة للشبكات المحلية.
- وللاشتراك #3002*777*.
باقة ليبارا 10 ريال
- 250 ميجا بايت للانترنت.
- مع 50 دقيقة مجانية للشبكات المحلية.
- للاشتراك #3001*777*.
باقات الانترنت من ليبارا 2021
وهناك الكثير من باقات الانترنت المقدمة من شركة ليبارا للعملاء وهي باقات يومية واسبوعية وشهرية بمزايا عديدة ومن تلك الباقات:
- باقة سعرها 2 ريال بها 50 ميجا حتى 7 أيام.
- باقة سعرها 5 ريال بها 100 ميجا حتى 7 أيام.
- باقة سعرها 9 ريال بها 300 ميجا حتى 15 يومًا.
- باقة سعرها 50 ريال بها 15 جيجا حتى 15 يومًا.
- باقة سعرها 95 ريال بها 25 جيجا حتى 30 يوم.
- باقة سعرها 115 ريال بها 50 جيجا حتى 30 يوم.
- باقة سعرها 175 ريال بها 100 جيجا حتى 30 يوم.
- باقة سعرها 110 ريال بها 10 جيجا حتى 85 يوم.
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