نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يجب أن ينام الأطفال وعدد الساعات التي يحتاجونها في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد أوضح جدول جديد تم تحديده للأطفال وتحديد موعد النوم في وقت معين وذلك على حسب وقت استيقاظهم، وذلك بداء من خمس أعوام إلى 12 عام حيث تعتبر الأطفال التي تبلغ أعمارهم خمس سنوات يجب أن يذهبوا للنوم بدأ من الساعة 6. 45 أو 8 . 15 مساء، أما بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 12 عام ينبغي عليهم الذهاب إلى النوم بدأ من الساعة 8 . 15 إلى الساعة 9 . 45 بينما يجب أن يستيقظ الأطفال عمر خمس سنوات 6 : 30 صباحا حتى يتمكن من النوم بشكل تلقائي في تمام الساعة سبعة وربع مساء.

أما في حالة استيقاظ هذه الأطفال في وقت متأخر عن 7 : 00 سوف يتمكنون من النوم في تمام الساعة السابعة والنصف.

بالنسبة للأطفال التي يصل عمرها إلى ثماني سنوات ينبغي عليهم الاستيقاظ في تمام 6 : 45 صباحا لكي يتمكن من النوم في تمام الساعة الثامنة والربع مساء، أما في حالة الاستيقاظ في تمام الساعة السابعة ونصف لن يتمكن من النوم إلا في تمام الساعة التاسعة، وقد تم تحديد الوقت المخصص للنوم لك لفئة عمرية.

مواعيد النوم لجميع الأطفال حتى المراهقين

ينبغي على الأطفال حديثي الولادة عمر ثلاثة شهور أنهم من 14 إلى 17 ساعة، أما الرضع من 14 إلى 11 شهر يجب النوم من 12 إلى 15 ساعة .

أما بالنسبة للأطفال بداء من سنة إلى سنتين ينامون من 11 إلى 14 ساعة، أما المرحلة ما قبل المدرسة بدأ من ثلاث إلى خمس سنوات يتم أنهم من 10 إلى 13 ساعة أما من ست سنوات إلى 13 سنة من 9 إلى 11 ساعة والمراهق يكون من 14 عام إلى 17عام ينامون من ثماني إلى عشر ساعات.

وبالتالي أكدت هيئة الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا أن هذه عدد الساعات التي يحتاجها الطفل للنمو الصحي ويفضل الحصول على قيلولة في النهار تصل إلى 45 دقيقة بداء من ثلاث سنوات، وتجنبها للأطفال بدا من أربع أعوام وينبغي أن يحصل الطفل عمر أربع سنوات على 11 ساعة و30 دقيقة من النوم وتقل تدريجيا إلى تسع ساعات إذا وصل عمر إلى 16 عام.