تراند الفن: بالصور.. “ديلر” تضع بصمتها على بي إم دبليو M440i الكابريو لتنطلق بقوة 455 حصان

برن – (د ب أ):

أجرت شركة “ديلر” (Dähler) تعديلات تقنية على سيارة بي إم دبليو M440i الكابريو لزيادة معدلات أدائها، مع إجراء تحسينات على مجموعة التعليق.

وأوضحت الشركة السويسرية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة سداسي الأسطوانات سعة 0ر3 لتر، زادت قوته من 374 حصان/500 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 430 حصان/610 نيوتن متر، وذلك في المستوى الأول.

ويصل المستوى الثاني بالسيارة إلى 455 حصان/640 نيوتن متر. وتتميز السيارة المعدلة من خلال غطاء المرايا، والذي توفره الشركة مصنوعا من ألياف الكربون، والمشتت الأمامي الخاص، وكذلك الجنوط المسبوكة قياس 20 بوصة.

وتوفر ديلر للسيارة البافارية مجموعتي تعليق: النوع الأول منهما يعتمد على نوابض رياضية مع نظام متوائم لامتصاص الصدمات، والنوع الثاني عبارة عن مجموعة تعليق هوائي مع إمكانية ضبط ممتص الصدمات.