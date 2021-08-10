تراند الفن: ألقوه من أعلى المقطم.. تفاصيل قتل 4 ركاب لسائق ميكروباص لسرقته

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 12:09 مساءً - كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات نيابة المقطم لغز مقتل أحد الأشخاص بالمقطم.

وتبين أن الجثة للمجني عليه “إيهاب. م” 36 سنة، سائق ميكروباص، إذ كان السائق يوم الواقعة في طريقه لمقابلة أصدقائه بمنطقة المقطم، فركب 4 أشخاص معه ثم قاموا بسرقته تحت تهديد السلاح واستولوا على أمواله، ثم ألقوه من أعلى هضبة المقطم أثناء قيادة السيارة بسرعة عالية.

وأضافت التحقيقات أن أحد الأشخاص عثر عليه غارقًا في دمائه فنقله لمستشفى البنك الأهلي وبعد 3 أيام في الرعاية المركزة توفي إثر الإصابة، فأمرت النيابة بنقله للمشرحة.

وأجرى الطب الشرعي تحليل البصمة الوراثية للمتوفى لمضاهاتها مع أسرة قدمت بلاغًا بتغيبه وتم التعرف عليه، وتم التصريح بدفنه.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت لهم قتل المجني عليه المقترنة بجريمة السرقة بالإكراه.